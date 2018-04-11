Saksıya Esrar Bitkisi Ekmişler
Jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 42 adet küçük çiçek saksısı içerisinde yetiştirilmekte olan, esrarın elde edildiği dişi hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından verilen bilgiye göre; bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda evin bahçesi ve eklentilerinde 42 küçük çiçek saksısı içerisinde ve bahçede yetiştirilmekte olan toplam 324 kök kenevir ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca 20 gram toz esrar maddesi ile 5 gram kubar esrar maddesi de elde edildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları bildirildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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