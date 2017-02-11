“Saldırılara Karşı Önlem Aldık”

Malatya’da konuşan Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, “Ekonomi alanında saldırılar olabilir. Buna karşı önlemlerimizi aldık. Öyle ciddi saldırılar da beklemiyoruz. Olduğu vakit de biz yine iş dünyası olarak kararlı duruşumuzu göstereceğiz. Şu anda iş dünyasında ciddi bir bağlılık var.” dedi.

Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk günlerinde yaşanan terör olaylarının yanı sıra uluslararası sermaye güçlerinin Türkiye’ye yönelik manipülasyonları sonucu ekonominin sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Devletin tüm bu saldırılara karşı gerekli önlemleri kararlı bir şekilde aldığını anlatan Ünsal, “Çok şükür ki halka yansıyacak bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınmadı. Şu anki tabloya bakıldığında ocak ayı ihracat rakamımız yüzde 15 seviyelerine kadar artış gösterdi ve yüzde 8 bir büyüme oranı görünüyor bu da bizim için sevindirici. Tabii bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım. Milletimizin devletine bağlığı ve gösterdiği değeri dolar bozdurma noktasında gördük. İş dünyamızda şu an ciddi bir şekilde bu sürece karşı bir dinamizm var.” diye konuştu.

Ünsal, Türkiye’nin çok kozmopolit bir ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Şu anda dünyanın tek beklentisi anayasanın sabote edilmesi, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ve referandumun bu ülkeye gelmemesi. Halkımız yaşadığı onca acı ve sıkıntıdan sonra anladı ki bu ülkenin vazgeçilmezlerinden biri Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasadır. Eğer bugün Kandil’de bulunan hain terör örgütü PKK temsilcileri açıklama yapıyorsa, bu referandum sürecini sabote edip ‘hayır’ deyin diyorsa mutlaka teröre karşı duruş gösteren kahraman kardeşlerimiz, aziz milletimiz bu oyunu anlayacaklardır. Eminim ki nisanda yapılacak referandumda büyük bir zafer ve heyecan ortaya çıkacaktır. Milletimiz hak ettiği noktaya Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, daha kısa vadede, 2023 hedefleri dedik ama inşallah Cumhurbaşkanlığı sistemini ülkemize 2019’da getirirsek iki yıl içerisinde bizim ihracat hedeflerimiz 165 milyar dolar seviyesinden ortalama 300-350 milyar dolar seviyesine çıkacaktır.”

– “Ekonomi milli değerimizdir”

Ünsal, cazibe merkezleri kapsamında 23 ile uygulanan ve bölge ajanslarının teşvik paketlerinin çok önemli olduğunu belirterek, bunların ekonomiye olumlu yansıyacağını söyledi. Bu paketlerin önemli yatırımları beraberinde getireceğini aktaran Ünsal, şu anda iş dünyasını doğuya teşvik etmek için tüm kapıların açıldığını kaydetti.

Ünsal, bu çalışmaların iş dünyasını heyecanlandırdığını vurgulayarak, “Bunun arkasında durmamız gerekir. Çünkü bunlar bizim milli değerlerimizdir. Ekonomi milli değerimizdir. Bu milli değere sahip çıkmak gerekir. Özellikle biz iş dünyası olarak nasıl Diyarbakır’da yatırım paketi açıkladıysak bunu Malatya’da, Batman’da da Türkiye’nin tüm illerinde yapacağız ama biz şu an doğudaki çalışmaları çok daha fazla önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

– “Kararlı duruşumuzu göstereceğiz”

Ünsal, referandum sürecinin çok kritik olduğunu, bu süreçte çok dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Biz Hazreti Yusuf olacağız. Hazreti Yusuf sabrıyla nasıl Mısır’a gittiyse biz de o sabırla inşallah zafere gideceğiz. Çünkü Türk milleti her şeyin en iyisini ve güzelini hak ediyor. Kimse bir daha bu milleti kurşunla, topla, tüfekle hizaya getirmeye kalkmasın. Çünkü Türk milleti ölür ama asla ve asla davasından vazgeçmez. Türkiye’nin bir istiklal bir de istikbal mücadelesi demiştik. 15 Temmuz istiklal mücadelesiydi, Allah’ın izniyle referandum da istikbal mücadelesi olacak. Çok güzel bir sonuçla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve onun beraberindeki aziz milletimizi çok daha güzel yarınlara hep beraber taşıyacağız. Ekonomi alanında saldırılar olabilir. Buna karşı önlemlerimizi aldık. Öyle ciddi saldırılar da beklemiyoruz. Olduğu vakit de biz yine iş dünyası olarak kararlı duruşumuzu göstereceğiz. Şu anda iş dünyasında ciddi bir bağlılık var. Bugün nasıl Diyarbakır’a, Malatya’ya ulaştıysak tüm illerimizle koordine halindeyiz. Nerede bir eksiklik, aksaklık görürsek oraya müdahale edeceğiz.”

– “Bu tıkanıklığı açmamız lazım”

Ünsal, geçmişte Türkiye’ye yapılan önemli yatırımların önünün kesildiğini anlatarak, “Türkiye’ye ne zaman büyük bir sanayi yatırımı yapılsa 3-5 yıl sonra bir şekilde Avrupa ve Batı tarafından bunun önü kesilmiştir. Bunların tek sebebi bürokrasidir. Maalesef kendi ülkemizin bürokrasisi kendi iş adamımıza iyi bir zemin hazırlamamıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemi bürokrasiyi hızlandıran, hantallıktan kurtaran ve içimizde bürokrasi tabanındaki hain grubu, ülkenin kalkınmasını istemeyen dış güçlere bağlı grubu tamamen bertaraf edecektir.” diye konuştu.

İş dünyasının hemen bir bölgeyi tespit edip ardından o bölgeye yatırım alanları oluşturmak istediğini belirten Ünsal, “Ama maalesef şu andaki mevcut mevzuatlar buna engel. Yani Türkiye’nin herhangi bir noktasında hemen yatırım yapmak isterseniz bunu 3 seneden önce yapma şansınız yok. Bunu sadece 2 senesini de mevzuatlarla, onları çözmekle geçiriyorsunuz. Yabancı yatırımcı onun için çok sıcak bakmıyordu şu ana kadar. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemize gerçek anlamda bir ticaret altyapısı oluşturdu ama şu anda o da tıkandı. Bu tıkanıklığı açmamız lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Türkiye’nin 5 yıl değil 5 dakika boş geçirecek vakti yok”

Ünsal, özellikle yurt dışı sermayesinin Türkiye’ye çok rahat bir şekilde getirilmesi gerektiğini anlatarak, “Avrupa’da sistem çok hızlı ama maalesef Türkiye’de sadece bir yer tahsisinde bulunmak bile 3 yıl sürdüğüne göre bu işin imalat ve halka arz aşamasına geldiğimizde 5 yıl geçiyor. Türkiye’nin bundan sonra 5 yıl değil 5 dakika dahi boş geçirecek vakti yok. İnşallah şu anda 165 milyar seyrinde olan ihracatımızı 2020’ya kadar 300-350 milyar dolara çıkaracağız, dışa bağımlılığı azaltacağız, çok daha kararlı, güçlü ve üretken bir Türkiye olacağız.” şeklinde konuştu.

AA