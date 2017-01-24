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Malatya Haber -

4’üncü Şüpheli de Silahla Yakalandı

4’üncü Şüpheli de Silahla Yakalandı
  • 24.01.2017
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Cezmi Kartay Caddesi’nde bir kişinin silahla yaralanması olayında 3 şüphelinin 1 tabanca ile birlikte yakalanmasının ardından, 4. şüphelinin de yine 1 silahla birlikte yakalandığı öğrenildi.

Olay, Pazar günü gece saat 01.30 sularında Büyük Hüseyinbey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Silahlı kavga olayında E.Ş. adlı şahıs, tabanca ile ateş edilmesi sonucunda koltuk altında yaralanmıştı.

Asayiş Şubesi ekiplerinin yürütmüş olduğu soruşturma sonucunda M.D. adlı şüpheli olayda kullanılan tabanca ile ve olaya karışan M.Y. ve A.S. adlı şüphelilerle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şubesi ekiplerince olayın 4’üncü şüphelilerinden olan H.A.D.  de 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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