Salih Paşa da Terfi Etti
Aydın Jandarma Bölge Komutanı olan hemşehrimiz Tuğgeneral Salih Karataş, Yüksek Askeri Şura’nın son toplantısında yapılan değerlendirme sonucu Tümgeneralliğe terfi ettirildi.
Malatya- Gündüzbeyli olan Tuğgeneral Salih Karataş’ın, 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere Tümgeneralliğe terfi ettirildiği ve Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Daire Başkanlığı görevine getirildiği bildirildi.
Bu arada, Şırnak Tümen Komutanı olan hemşehrimiz Tümgeneral Ali Doğan İnce de, YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahına atandı.
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