Salon Futbolu 1. Lig Maçları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu 1.Lig müsabakaları tamamlandı.

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kampüs Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar beş gün sürdü.

7 kadın, 8 de erkek üniversite takımının yer aldığı ve iki grupta oynanan 31 müsabaka sonunda kadınlarda Siirt Üniversitesi birinci, Gaziantep Üniversitesi ikinci, Dicle Üniversitesi ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Siirt Üniversitesi birinciliği elde ederken, Dicle Üniversitesi ikinci, Harran Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ilk iki sırada yer alan Siirt ve Gaziantep Üniversitesi ile erkeklerde ilk iki sırada yer alan Siirt Üniversitesi ile Dicle Üniversitesi 11 Nisan’da Afyon’da düzenlenecek olan Süper Lige yükselme müsabakalarına katılma hakkını elde etti.

Erkeklerde, A Grubu’nda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, B Grubu’nda ise İnönü Üniversitesi 2.Lige düştü. Kadınlarda ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi müsabakalara katılmadığı için 2.Lige düştü.

Dereceye giren üniversitelere kupa ve madalyalarını Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Münir Kurudirek ile İnönü Üniversitesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı takdim etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi