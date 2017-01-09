Ampute Futbol 1. Lig 1. Grup takımlarından Ayyıldız Ampute Spor Kulübü’nün kalecisi Ali Karaoğlan, sezonunu kendileri adına iyi geçtiğini belirterek, iyi gidişi sürdürüp, şampiyon olacaklarını söyledi.

Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü karşısında aldıkları 4-0’lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Karaoğlan, galibiyeti polis ve askerlere armağan ettiklerini söyledi.

Karaoğlan, grupta lider olduklarını anımsatarak, “Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nü sahamızda yenerek, liderliğimizi pekiştirdik. İnşallah şampiyon olacağız” dedi.

Malatya’da geçmişte Süper Lig’de iki takımın olduğunu ifade eden Karaoğlan, “Şuan Süper Lig’de takımımız yok. Eskiden iki takım vardı, bunu bire düşürdük. Oyunculardan karma ve iyi bir takım yaptık. Sağ olsun Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’da bize gerekli desteği sağladı. Şuan Ayyıldız Ampute olarak lideriz ve şampiyonluğa doğru gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Karaoğlan, takım olarak iyi bir yolda olduklarını belirterek, şunları söyledi: “İyi bir ekibiz. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Lideriz ve bunu daha da pekiştirdik. İyi gidişi sürdürüp, hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda iyi bir yapılanma içerisindeyiz. Tek hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyon olup, Süper Lig’de de başarılı olup, hem Malatya’yı hem de ülkemizi şampiyonlar liginde temsil etmek istiyoruz.”

Yeni Malatya Gazetesi