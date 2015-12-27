Şampiyon Oldular

Malatya’da okullar arası küçükler futbol il şampiyonası tamamlanırken, Necatibey İlköğretim Okulu il birincisi oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü Spor İzcilik Şubesi 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı Futbol müsabakaları yapılan küçükler erkekler futbol final maçıyla sona erdi.

Yeşiltepede sahasında yapılan karşılaşmalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Final maçında Necatibey İlköğretim Okulu ile Yavuz Selim İlköğretim Okulu karşılaştı. Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapayan yavuz Selim okul takımı 2. yarıda rakibine üstünlük sağlayamadı.

İkinci yarıda oldukça hırslı ve iddialı görünen Necatibey İlköğretim Okulu son saniye golüne engel olamadı ve maç berabere 1-1 sonuçlandı. Necatibey İlköğretim Okulu penaltı atışları sonunda maçı 3-2 kazandı ve kupayı kazandı.

Dereceye giren takımlara kupasını İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şinasi Fırat, ikinci olan takıma Necatibey İlköğretim Okul Müdürü Fikret Kuvvetli, üçüncü olan atkıma İl Koordinatörü Yunus Çatal verdi.

Birinci olan Necatibey İlköğreteim Okulu’nun Antalya’nın Alanya ilçesinde 18-19 Mart günleri düzenlenecek olan grup maçlarında Malatya’yı temsil edeceği kaydedildi.