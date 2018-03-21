Şampiyon Pazar Günü Belli Oluyor

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin şampiyonu Pazar günü belli olacak. Finalde Pütürge Belediyespor ile Arguvan Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan Pazar günü oynanacak olan üçüncülük-dördüncülük ve final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Pütürge Belediyespor ile Arguvan Belediyespor şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 25 Mart Pazar günü Yeşiltepe 3 nolu sahada 12.30’da Ataköyspor ile Demirspor, ligi üçüncü bitirmek için karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın ardından 15.00’de Pütürge Belediyespor ile Arguvan Belediyespor arasında şampiyonluk karşılaşması oynanacak.

ŞAMPİYON BAL LİGİ İÇİN MÜCADELE EDECEK

Pütürge Belediyespor-Arguvan Belediyespor karşılaşmasından galip ayrılacak olan takım hem Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluğunu ilan edecek hem de BAL Ligi için mücadele etme hakkını kazanacak.

Şampiyon olacak olan takım, BAL Ligi’nde yer alan Malatya ekiplerinin durumuna göre ya direkt BAL Ligi’ne yükselecek ya da baraj karşılaşması oynayacak.

Yeni Malatya Gazetesi