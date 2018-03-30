Şampiyona Ödülünü Çalık Verdi

“4. Sporun Devleri Buluşuyor” ödül törenine katılan AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Dünya Şampiyonu olan Esra Bayrak’ın ödülünü takdim etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler, Ülke TV ile Spor ve Spor Dergisi’nin geleneksel olarak düzenlediği “4. Sporun Devleri Buluşuyor” ödül törenine katıldı.

Avrupa ve Dünya arenalarında bir çok başarıya imza atan Sporcuların bir araya geldiği Ödül gecesinde Dünya Şampiyonu olan Özel Sporcu Esra Bayrak ödülünü AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’tan aldı.

Esra Bayrak, Fransa’nın Val-de Reuil kentinde devam eden 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metre kategorisinde Türkiye’yi temsil etmiş ve birinciliği elde ederek, dünya şampiyon olmuştu.

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