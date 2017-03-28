“Şampiyonluk Konuşmak İçin Erken”

Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Sedat Ağçay, şampiyonluk için güzel bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya gelen tecrübeli futbolcu, takımdaki son durum, maçların İstanbul’da oynanması ve şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağçay, takım olarak iyi bir süreç geçirdiklerini belirterek, “Aslında puan durumu genel şeyi ortaya koyuyor. Başarılı bir takımımız var. İyi bir süreç geçiriyoruz. İlk yarının sonuna doğru bir düşüşümüz oldu, ama ikinci yarıda tekrar bunu lehimize çevirdik. Şuanda iyi bir seri yakaladık. İyi bir performansımız var. İnşallah; bunu puan farkını koruyarak, yani tutarak ya da daha üstüne koyarak hedefimiz çıkmak. Ama birinci hedefimiz süper lige çıkmak” diye konuştu.

Malatya İnönü Stadı’nın zeminin iyi olmaması nedeniyle iç saha maçlarını İstanbul’da oynadıklarını anımsatan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi: “Sadece İstanbul’da oynayıp, galip geldiğimiz için onun mutluluğu var. Biz iyi zeminde oynamak istiyoruz, şuan burası düzeldiyse, bundan sonraki Eskişehir maçını burada oynayacağız. İnşallah burada yakaladığımız skor avantajını, galibiyet serisini burada da yaşamak istiyoruz taraftarlarımızın önünde. Bizde de bir özlem var.”

Tecrübeli futbolcu, ligde kalan 9 maça da aynı ciddiyetle hazırlanıp, istedikleri sonuçları almak istediklerini dile getirdi.

Ligde her haftanın kendileri için final olduğuna dikkat çeken Ağçay, “Şampiyonluğu konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Ciddiden klişe bir laf. Ama gerçekten daha erken, oynanmamış daha 9 tane maç var. Ama o güzel bir avantajımız var. Güzel bir puan avantajı yakaladık. Aynı ciddiyetle bu farkı düşürmeden, aynı ciddiyetle devam edersek İnşallah sezon sonunda yüzümüz gülecek” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi