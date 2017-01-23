“Şampiyonluk Yaşamak İçin Buradayım”

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Ferhat Kiraz, “Malatyaspor’un bulunduğu konum itibariyle şuan odaklandığı tek nokta şampiyonluk. Bende bu doğrultuda şampiyonluk yaşamak için buradayım” dedi.

Sarı kırmızılı takımın Süper Lig ekibi Kasımpaşa’dan transfer ettiği sol açık Ferhat Kiraz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Kiraz, en kısa sürede takıma adapte olup, katkı sağlamak istediğini belirterek, “Malatyaspor’un bulunduğu konum itibariyle şuan odaklandığı tek nokta şampiyonluk. Bende bu doğrultuda şampiyonluk yaşamak için buradayım. İmza töreninde söylediğim gibi hem takımın hem de benim hedeflerimiz aynı doğrultuda, başarıya ulaşmak. İnşallah bunu da birlikte, takımın havası da gerçekten anlatıldığı gibi arkadaşlık olsun, beni çok sıcak karşıladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tanıdığım arkadaşlarım var, eskiden tanıdığım dostlarım, kardeşlerim var. İnşallah hep beraber Malatyaspor’un başarısı için ter dökeceğiz. En kısa sürede de takıma adapte olup, bir an önce maç temposunu yakalayıp, takıma faydalı olmak istiyorum” diye konuştu.

Kendi performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kiraz, “Son dönemde kupa ve lig maçlarında şans buldum, değerlendirdim. Ama son iki haftalık dönemde ayrı bir hocayla çalıştım. Bu haftayı geçtiğimde, milli takım arasından sonra tam kapasiteye ulaşacağıma inanıyorum. Kimin oynayacağına İrfan hocam karar verecek ama ben sol bek, sol açık oynayabilen bir oyuncuyum. İhtiyaç neredeyse orada oynamaya hazırım. Ama nerede oynamak istersen derseniz, kendi mevkiim olan sol açıkta oynamak isterim” ifadelerini kullandı.

Kiraz, Evkur Yeni Malatyaspor’da başarılı olmak istediğini kaydederek, “Ligi takip ediyorum. Kafadaki takımlar, hep tecrübeli oyunculara sahip takımlar. B ligi bilen oyuncularda o takımlara katıldı. Ama bir kolej havasında tecrübeli ve genç oyuncuların karışımıyla Yeni Malatyaspor gerçekten çok güzel bir takım oldu. Hocamızın da buradaki katkısını unutmamak lazım, kendi felsefesini yansıtıyor. Hocayı da tanıyorum, kendinin ne istediğini de biliyorum. İnşallah onun isteklerine karşılık verip, burada başarılı olmak istiyorum” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi