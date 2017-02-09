“Şampiyonluk Yolunda Önemli Maç”

Evkur Yeni Malatyaspoor’un golcü futbolcusu Boubacar Dialiba Diabang, şampiyonluk yolunda Denizlispor ile son derece önemli bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Dialiba, sakatlığının ardından yeniden takıma katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum. Yeniden sağlığıma kavuştum. Takımla birlikte Antalya’daki kamp çalışmalarına katıldım. Benim için çok sevindirici bir durum” diye konuştu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren golcü futbolcu, şunları söyledi:

“Lige verilen arayı Antalya’da kamp çalışması yaparak değerlendirdik. Sakatlığı bulunan arkadaşlarımız vardı, onlarda bu arada aramıza katıldı. Her şey bizim adımıza oldukça güzel gidiyor. Önümüzdeki Denizlispor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandık. Cumartesi günü İstanbul’da oynayacağımız bu karşılaşmayı kazanıp, yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz.”

Dialiba, takıma yeni katılan futbolcularla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Takıma yeni birilerinin katılması her zaman takımın enerjisini artırır. O arkadaşların iyi transferler olduğunu düşünüyorum. Oynayacağımız maçlarda alacağımız sonuçlara da yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Takım olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Dialiba, “Biz takım olarak şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Taraftarlarımızın İstanbul’da da bizi kalben destekleyeceklerini biliyoruz. Şampiyonluk yolunda Denizlispor ile ciddi bir karşılaşma oynayacağız. İyi bir sonuç alacağız” dedi.

Golcü oyuncu, taraftarları maça davet ederek, “İstanbul’da oynayacağız ama evimizde olacağız. O nedenle bütün Malatyalıların maça gelmesini bekliyoruz. Orada da bir ev havası yaşamak istiyoruz. Bizde iyi mücadele edip, sahadan 3 puanla ayrılarak, onlara mutluluk yaşatmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Gazetesi