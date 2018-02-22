Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Samson

Samson
  • 23.02.2018
  • 0

Eski Ahit’in akıllara kazınan kahramanı Samson, insanüstü güçlere sahip olan bir adamdır. Silah olarak kullandığı oyma bir kemik sayesinde düşmanlarını darmaduman etmektedir ve kimse onu durduramamaktadır. Alışılmadık bu Tanrı vergisi armağanı, halkını köleleştirilmekten kurtarmak için kullanması gereken Samson’ın gençlik hırsı sonucu yaşadığı trajik bir evlilik, onu intikam amacıyla Filistin ordusu ile karşı karşıya getirir. Kardeşi bir isyan hazırlığındayken, yalnızca Samson’un Filistinli baştan çıkarıcı Delilah’a, Tanrı’ya ve Filistin’e boyun eğmesi, hapis ve körlüğü nihai zafere dönüştürecektir…

Yönetmen: Bruce Macdonald, Gabriel Sabloff
Oyuncular:
Jackson Rathbone, Billy Zane, Taylor James, Rutger Hauer, Caitlin Leahy
Tür: Aksiyon, Drama
Yapım Yılı: 2017 (116 dk)
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma
Senaryo: Jason Baumgardner, Galen Gilbert
Yapımcı Firma: Pure Flix Entertainment
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce

intersinema.com

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."