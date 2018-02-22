Eski Ahit’in akıllara kazınan kahramanı Samson, insanüstü güçlere sahip olan bir adamdır. Silah olarak kullandığı oyma bir kemik sayesinde düşmanlarını darmaduman etmektedir ve kimse onu durduramamaktadır. Alışılmadık bu Tanrı vergisi armağanı, halkını köleleştirilmekten kurtarmak için kullanması gereken Samson’ın gençlik hırsı sonucu yaşadığı trajik bir evlilik, onu intikam amacıyla Filistin ordusu ile karşı karşıya getirir. Kardeşi bir isyan hazırlığındayken, yalnızca Samson’un Filistinli baştan çıkarıcı Delilah’a, Tanrı’ya ve Filistin’e boyun eğmesi, hapis ve körlüğü nihai zafere dönüştürecektir…

Yönetmen: Bruce Macdonald, Gabriel Sabloff

Oyuncular:

Jackson Rathbone, Billy Zane, Taylor James, Rutger Hauer, Caitlin Leahy

Tür: Aksiyon, Drama

Yapım Yılı: 2017 (116 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma

Senaryo: Jason Baumgardner, Galen Gilbert

Yapımcı Firma: Pure Flix Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

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