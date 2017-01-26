Samsun- EYMS Maçının Yayın Kanalı
TFF 1.Lig’de 19. hafta heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak. Ligde sonucu merakla beklenen Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından seyirciyle buluşacak.
TFF 1.Lig’de 19. hafta heyecanı 27 Ocak Cuma günü saat 18.00’de oynanacak olan Balıkesirspor-Giresunspor maçıyla başlayacak.
İşte TFF 1.Lig’de 19. hafta maç yayın programı:
27 Ocak Cuma
18.00 Balıkesirspor – Giresunspor : TRTSPOR
28 Ocak Cumartesi
13.00 Denizlispor – Adana Demirspor : TRTSPOR
18.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor – Bandırmaspor : TRTSPOR
29 Ocak Pazar
13.00 Boluspor – Elazığspor : TRTSPOR
14.30 Manisaspor – Ümraniyespor : TRTAVAZ – www.trtspor.com
16.00 Mersin İdmanyurdu – Sivasspor : TRTTÜRK – www.trtspor.com
16.00 Samsunspor – Evkur Yeni Malatyaspor : TRTSPOR – TRTKÜRDİ
18.30 Altınordu – Göztepe : TRTSPOR
30 Ocak Pazartesi
18.30 Şanlıurfaspor – Eskişehirspor : TRTSPOR – TRTKÜRDİ.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi