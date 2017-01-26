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Malatya Haber -

Samsun- EYMS Maçının Yayın Kanalı

Samsun- EYMS Maçının Yayın Kanalı
  • 26.01.2017
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TFF 1.Lig’de 19. hafta heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak. Ligde sonucu merakla beklenen Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından seyirciyle buluşacak.

TFF 1.Lig’de 19. hafta heyecanı 27 Ocak Cuma günü saat 18.00’de oynanacak olan Balıkesirspor-Giresunspor maçıyla başlayacak.

İşte TFF 1.Lig’de 19. hafta maç yayın programı:

27 Ocak Cuma
18.00 Balıkesirspor – Giresunspor : TRTSPOR

28 Ocak Cumartesi
13.00 Denizlispor – Adana Demirspor : TRTSPOR
18.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor – Bandırmaspor : TRTSPOR

29 Ocak Pazar
13.00 Boluspor – Elazığspor : TRTSPOR
14.30 Manisaspor – Ümraniyespor : TRTAVAZ – www.trtspor.com
16.00 Mersin İdmanyurdu – Sivasspor : TRTTÜRK – www.trtspor.com
16.00 Samsunspor – Evkur Yeni Malatyaspor : TRTSPOR – TRTKÜRDİ
18.30 Altınordu – Göztepe : TRTSPOR

30 Ocak Pazartesi
18.30 Şanlıurfaspor – Eskişehirspor : TRTSPOR – TRTKÜRDİ.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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