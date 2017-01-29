EYMS Samsun’da Sefilleri Oynadı:3-0

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin son sıralarından kurtulmak isteyen Samsunspor’la deplasmanda karşı karşıya geldi ve futbol adına hiçbir varlık gösteremediği maçı 3-0 kaybetti.

STAD: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Süleyman Özay (İstanbul), Mustafa Savranlar (Kayseri), 4.Hakem- Burak Şeker (Antalya)

SAMSUNSPOR: 55. Furkan Köse, 5. Ousmane Cardınal Ndıaye, 10. Göksu Türkdoğan, 27. Vedat Bora (Dk. 63 16. Halil İbrahim Pekşen), 28. Hasan Kılıç, 30. Kenan Karışık, 32. Kevın Martinus Adrianus Brands (Dk. 70 7. Murat Gürbüzerol), 42. Abdülkerim Bardakcı, 45. Famoussa Kone (Dk. 86 95. Jeroen Lombe Lumu), 60. Ahmet Burak Solakel, 89. Erkam Reşmen

YEDEKLER: 1. Bekir Sevgi, 7. Murat Gürbüzerol, 9. Eldın Adılovıc, 12. Ercan Yazıcı, 16. Halil İbrahim Pekşen, 95. Jeroen Lombe Lumu, 26. Mustafa Sevgi

TEKNİK SORUMLU: Osman Özköylü

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Caner Arıcı (Dk. 88 61. Rahman Buğra Çağıran), 3. Sedat Ağçay, 5. Yiğitcan Erdoğan, 7. Mıchael Pereıra (Dk.46 29. Amamchı Augustıne Iwujı- Amutu), 10. İrfan Başaran (Dk. 70 39. Ahmet Aras), 11. Eren Tozlu, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 19. Sunday Mba, 55. Sezer Özmen, 77. Ferhat Kiraz

YEDEKLER: 18. Hakan Canbazoğlu, 15. Fatih Gürden, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 28. Furkan Pekşen, 29. Amamchı Augustıne Iwujı- Amutu, 39. Ahmet Aras, 61. Rahman Buğra Çağıran

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

GOL: Dk. 34 Penaltıdan ve Dk. 54 Kevin, Dk. 84 Kone (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Kone, Ahmet Burak Solakel, Kevin (Samsunspor), Pereira (E.Yeni Malatyaspor)

Dakika 4: Samsunspor atağında, sağdan ortalanan topa Kevin kafaya yükseldi ve vurdu. Top kalecide kaldı.

Dakika 6: Samsun atağında Vedat sağdan ortaladı, defans topu uzaklaştırırken, Kone bir defans oyuncusuyla çarpışarak yere düştü ve Samsun tribünleri bu pozisyonda penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.

Dakika 10: E.Yeni Malatya, sağdan Sezer le atak geliştirdi. Korner noktası yakınından ortalamak istenen topa Ahmet Burak ayak koydu ve kornere çeldi. Atıştan sonuç yok.

Dakika 16: Samsun’un sağdan kazandığı faul atışını Ahmet Burak kullandı. Bu futbolcunun yerden cezaalanına gönderdiği topu defans uzaklaştırdı.

Dakika 21: Ferhat’ın ayağından çıkarmakta geciktiği topu rakibi kaptı. Ortalanan top tehlike yaratacakken, Sezer araya girerek önledi.

Dakika 24: Samsun atağında Göksu’nun cezaalanı yakınından vurduğu top defansa çarptı ve arkaya sarkan ancak ofsayt pozisyonunda bulunan Kevin’e geldi. Hakem oyunu devam ettirince, bu futbolcu çaprazdan sert vurdu, top üstten auta giderken, yan hakem gecikmeli olarak ofsayt bayrağını kaldırdı.

Dakika 30: Yeni Malatya atağında Eren soldan etkili çalımlarla Samsun cezaalanına girdi. Topu çıkardığı yerde hiçbir arkadaşı olmayınca, defans uzaklaştırdı.

Dakika 32: Yeni Malatyaspor atağında Ferhat soldan ortaladı, Samsun defansı uzaklaştırdı.

Dakika 34: Bu dakikada hakem Abdulkadir Bitigen, Sedat’ın topa yaptığı müdahaleyi çok ağır bir kararla penaltı olarak değerlendirdi. Yeni Malatya cezaalanına giren Hasan’ın ayağındaki topa müdahaleyi Sedat yaptı. Top Malatyalı oyuncunun müdahalesiyle kornere giderken, Hasan kendini yere attı ve hakem bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Atışı Kevin kullandı, Ertaç’ın parmaklarının ucuyla yaptığı müdahale yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu:1-0

Dakika 38: Samsunspor’lu Göksu’nun cezaalanı dışından attığı şut, yandan aut.

Dakika 41: Soldan ortalanan topla cezaalanında buluşan Eren, gerideki Sedat’a pas çıkardı. Bu oyuncunun şutu auta çıktı.

Dakika 45: Samsunspor’un ‘ofsayt’ kokan atağında topla buluşan Göksu’nun vuruşu Kaleci Ertaç’ta kaldı.

Hakem oynanmamış süre olarak 2 dakikayı işaret etti.

Dakika 45+2: Yeni Malatyaspor, orta sahadan çıkarılan topu kapan Eren’le kontraatak geliştirdi. Kaleye doğru gitmekte olan Eren’i Ndıaye, çekerek engelledi ve yere indirdi. Hakem kart ve serbest atış gerektiren bu pozisyonda oyunu devam ettirdi.

İlk yarı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle son buldu.

Dakika 48: Kone orta sahada topu kontrol etti, ceza sahası ön çizgisine kadar sürdü ve şutunu çekti. Kaleci Ertaç, etkili olmayan şutu kontrol etmekte zorlanmadı.

Dakika 49: Samsunspor’da Vedat’ın kullandığı faul atışında Kevın açısını kaybetti ve topa dokunamadı.

Dakika 51: Samsunspor’un, Evkur Yeni Malatyaspor defansının arkasına attığı topla Göksu buluştu ancak kaleci Ertaç kalesini terk ederek, gole izin vermedi.

Dakika 54: Göksu geriden atılan topu kafayla Kone’ye indirdi. Kone çizgiye indi ve Kevın’a pasını aktardı. Kevın topla birlikte defans oyuncusu Sezer’den de sıyrıldı ve vurdu: 2-0.

Dakika 61: Sunday Mba’nın pasında Eren, ceza sahasının içerisinde istediği gibi vuramadı. Top, farklı şekilde auta çıktı.

Dakika 63: Caner’in sağdan ortasında Sedat yükseldi ancak kaleci Furkan topu kontrol etti.

Dakika 66: Evkur Yeni Malatyaspor’un kazandığı serbest vuruşu İrfan Başaran kullandı. İrfan’ın direkt kaleye gönderdiği top, kaleci Furkan’ın kontrolünde auta çıktı.

Dakika 68: İrfan Başaran’ın kullandığı korner atışında Eren yükseldi, kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

Dakika 75: Samsunspor defansından seken top Amutu’nun önünde kaldı. Amutu, mutlak gol pozisyonunda topu dışarı attı.

Dakika 76: Kone, solda Sezer’den iyi sıyrıldı ve içeri çevirdi ancak Murat Gürbüzerol’dan önce defans araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 78: Evkur Yeni Malatyaspor’un savunmada açık verdiği anda savunma arkasına atılan uzun topa Kone hareketlendi ancak kaleci Ertaç ceza sahası dışına çıkarak, topu uzaklaştırdı.

Dakika 81: Caner’in sağdan ortasında Samsunspor defansı topu uzaklaştırdı. İleride topla buluşan Kone’den önce kaleci Ertaç orta alana kadar gelerek, göğsüyle topu kontrol etti ve uzaklaştırdı.

Dakika 84: Sağdan Yiğitcan’dan sıyrılan Kone, topu sürdü, cezaalanına girdi ve Ertaç’ı da geçtikten sonra topu ağlarla buluşturdu: 3-0

Dakika 87: Ahmet Aras, Samsunspor defansının arasından iyi sıyrıldı ve şutunu çekti kaleci Furkan gole izin vermedi. Dönen top bir kez daha Aras’ta kaldı, bu oyuncunun şutunda bu kez Abdülkerim ayağını koydu ve mutlak golü önledi.

Maçın sonuna oynanmamış süre olarak 4 dakika eklendi.

Dakika 90+3: Azubuike kazandığı topu Ahmet Aras’a kazandırdı. Aras’ın şutunda kaleci Furkan topu kontrol etti.

Maç 3-0 Samsunspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Samsun, iha