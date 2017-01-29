EYMS Samsun’da Sefilleri Oynadı:3-0
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin son sıralarından kurtulmak isteyen Samsunspor’la deplasmanda karşı karşıya geldi ve futbol adına hiçbir varlık gösteremediği maçı 3-0 kaybetti.
STAD: Samsun 19 Mayıs
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Süleyman Özay (İstanbul), Mustafa Savranlar (Kayseri), 4.Hakem- Burak Şeker (Antalya)
SAMSUNSPOR: 55. Furkan Köse, 5. Ousmane Cardınal Ndıaye, 10. Göksu Türkdoğan, 27. Vedat Bora (Dk. 63 16. Halil İbrahim Pekşen), 28. Hasan Kılıç, 30. Kenan Karışık, 32. Kevın Martinus Adrianus Brands (Dk. 70 7. Murat Gürbüzerol), 42. Abdülkerim Bardakcı, 45. Famoussa Kone (Dk. 86 95. Jeroen Lombe Lumu), 60. Ahmet Burak Solakel, 89. Erkam Reşmen
YEDEKLER: 1. Bekir Sevgi, 7. Murat Gürbüzerol, 9. Eldın Adılovıc, 12. Ercan Yazıcı, 16. Halil İbrahim Pekşen, 95. Jeroen Lombe Lumu, 26. Mustafa Sevgi
TEKNİK SORUMLU: Osman Özköylü
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Caner Arıcı (Dk. 88 61. Rahman Buğra Çağıran), 3. Sedat Ağçay, 5. Yiğitcan Erdoğan, 7. Mıchael Pereıra (Dk.46 29. Amamchı Augustıne Iwujı- Amutu), 10. İrfan Başaran (Dk. 70 39. Ahmet Aras), 11. Eren Tozlu, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 19. Sunday Mba, 55. Sezer Özmen, 77. Ferhat Kiraz
YEDEKLER: 18. Hakan Canbazoğlu, 15. Fatih Gürden, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 28. Furkan Pekşen, 29. Amamchı Augustıne Iwujı- Amutu, 39. Ahmet Aras, 61. Rahman Buğra Çağıran
TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz
GOL: Dk. 34 Penaltıdan ve Dk. 54 Kevin, Dk. 84 Kone (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Kone, Ahmet Burak Solakel, Kevin (Samsunspor), Pereira (E.Yeni Malatyaspor)
Dakika 4: Samsunspor atağında, sağdan ortalanan topa Kevin kafaya yükseldi ve vurdu. Top kalecide kaldı.
Dakika 6: Samsun atağında Vedat sağdan ortaladı, defans topu uzaklaştırırken, Kone bir defans oyuncusuyla çarpışarak yere düştü ve Samsun tribünleri bu pozisyonda penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.
Dakika 10: E.Yeni Malatya, sağdan Sezer le atak geliştirdi. Korner noktası yakınından ortalamak istenen topa Ahmet Burak ayak koydu ve kornere çeldi. Atıştan sonuç yok.
Dakika 16: Samsun’un sağdan kazandığı faul atışını Ahmet Burak kullandı. Bu futbolcunun yerden cezaalanına gönderdiği topu defans uzaklaştırdı.
Dakika 21: Ferhat’ın ayağından çıkarmakta geciktiği topu rakibi kaptı. Ortalanan top tehlike yaratacakken, Sezer araya girerek önledi.
Dakika 24: Samsun atağında Göksu’nun cezaalanı yakınından vurduğu top defansa çarptı ve arkaya sarkan ancak ofsayt pozisyonunda bulunan Kevin’e geldi. Hakem oyunu devam ettirince, bu futbolcu çaprazdan sert vurdu, top üstten auta giderken, yan hakem gecikmeli olarak ofsayt bayrağını kaldırdı.
Dakika 30: Yeni Malatya atağında Eren soldan etkili çalımlarla Samsun cezaalanına girdi. Topu çıkardığı yerde hiçbir arkadaşı olmayınca, defans uzaklaştırdı.
Dakika 32: Yeni Malatyaspor atağında Ferhat soldan ortaladı, Samsun defansı uzaklaştırdı.
Dakika 34: Bu dakikada hakem Abdulkadir Bitigen, Sedat’ın topa yaptığı müdahaleyi çok ağır bir kararla penaltı olarak değerlendirdi. Yeni Malatya cezaalanına giren Hasan’ın ayağındaki topa müdahaleyi Sedat yaptı. Top Malatyalı oyuncunun müdahalesiyle kornere giderken, Hasan kendini yere attı ve hakem bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Atışı Kevin kullandı, Ertaç’ın parmaklarının ucuyla yaptığı müdahale yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu:1-0
Dakika 38: Samsunspor’lu Göksu’nun cezaalanı dışından attığı şut, yandan aut.
Dakika 41: Soldan ortalanan topla cezaalanında buluşan Eren, gerideki Sedat’a pas çıkardı. Bu oyuncunun şutu auta çıktı.
Dakika 45: Samsunspor’un ‘ofsayt’ kokan atağında topla buluşan Göksu’nun vuruşu Kaleci Ertaç’ta kaldı.
Hakem oynanmamış süre olarak 2 dakikayı işaret etti.
Dakika 45+2: Yeni Malatyaspor, orta sahadan çıkarılan topu kapan Eren’le kontraatak geliştirdi. Kaleye doğru gitmekte olan Eren’i Ndıaye, çekerek engelledi ve yere indirdi. Hakem kart ve serbest atış gerektiren bu pozisyonda oyunu devam ettirdi.
İlk yarı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle son buldu.
Dakika 48: Kone orta sahada topu kontrol etti, ceza sahası ön çizgisine kadar sürdü ve şutunu çekti. Kaleci Ertaç, etkili olmayan şutu kontrol etmekte zorlanmadı.
Dakika 49: Samsunspor’da Vedat’ın kullandığı faul atışında Kevın açısını kaybetti ve topa dokunamadı.
Dakika 51: Samsunspor’un, Evkur Yeni Malatyaspor defansının arkasına attığı topla Göksu buluştu ancak kaleci Ertaç kalesini terk ederek, gole izin vermedi.
Dakika 54: Göksu geriden atılan topu kafayla Kone’ye indirdi. Kone çizgiye indi ve Kevın’a pasını aktardı. Kevın topla birlikte defans oyuncusu Sezer’den de sıyrıldı ve vurdu: 2-0.
Dakika 61: Sunday Mba’nın pasında Eren, ceza sahasının içerisinde istediği gibi vuramadı. Top, farklı şekilde auta çıktı.
Dakika 63: Caner’in sağdan ortasında Sedat yükseldi ancak kaleci Furkan topu kontrol etti.
Dakika 66: Evkur Yeni Malatyaspor’un kazandığı serbest vuruşu İrfan Başaran kullandı. İrfan’ın direkt kaleye gönderdiği top, kaleci Furkan’ın kontrolünde auta çıktı.
Dakika 68: İrfan Başaran’ın kullandığı korner atışında Eren yükseldi, kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.
Dakika 75: Samsunspor defansından seken top Amutu’nun önünde kaldı. Amutu, mutlak gol pozisyonunda topu dışarı attı.
Dakika 76: Kone, solda Sezer’den iyi sıyrıldı ve içeri çevirdi ancak Murat Gürbüzerol’dan önce defans araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 78: Evkur Yeni Malatyaspor’un savunmada açık verdiği anda savunma arkasına atılan uzun topa Kone hareketlendi ancak kaleci Ertaç ceza sahası dışına çıkarak, topu uzaklaştırdı.
Dakika 81: Caner’in sağdan ortasında Samsunspor defansı topu uzaklaştırdı. İleride topla buluşan Kone’den önce kaleci Ertaç orta alana kadar gelerek, göğsüyle topu kontrol etti ve uzaklaştırdı.
Dakika 84: Sağdan Yiğitcan’dan sıyrılan Kone, topu sürdü, cezaalanına girdi ve Ertaç’ı da geçtikten sonra topu ağlarla buluşturdu: 3-0
Dakika 87: Ahmet Aras, Samsunspor defansının arasından iyi sıyrıldı ve şutunu çekti kaleci Furkan gole izin vermedi. Dönen top bir kez daha Aras’ta kaldı, bu oyuncunun şutunda bu kez Abdülkerim ayağını koydu ve mutlak golü önledi.
Maçın sonuna oynanmamış süre olarak 4 dakika eklendi.
Dakika 90+3: Azubuike kazandığı topu Ahmet Aras’a kazandırdı. Aras’ın şutunda kaleci Furkan topu kontrol etti.
Maç 3-0 Samsunspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTO: Samsun, iha
sezonun en kötü maçını oynadık. tel tel döküldük doğru. ama gerçek olan bir şey var: bu kadroyla buraya kadar gelmemiz bile mucize. suçun en büyüğü yönetimde irfan Buz’un istediği hiçbir futbolcu alınmadı. adam haftalardır bağırıyor transfer istiyorum diye. irfan hocaya sahip çıkılmalı geçen sene bizi küme düşmekten kurtardı. bu sene de mütevazi kadroyla takımı şampiyonluğa oynatıyor. Göztepe’nin kadrosu irfan Hoca’nın elinde olsaydı açık ara liderdik. yönetim acilen orta saha ( burak çalık gibi) ve forvet almalı. bu arada samsun devre arasında yerinde takviyeler yaptı, güçlendi. ilk yarıyla karıştırmayın. takıma ve hocaya sahip çıkalım. bu saatten sonra irfan Hoca’dan daha iyi bir hoca bulamazsınız. ırmaktan geçerken at değiştirilmez. yeni hoca takımı tanıyana kadar takım küme düşer.
Samsunspor iyi Transfer yapti 2 hafta tir cok iyi Oynadi bizde Patlama Yapti.Ama Transferler cok kötü cikti bu mu bizim nokta Transfermi ?Hep Forvet aliyon defans nerde ordasaha nerde ?
Takim Oyunu bitmis Formsuz bir Malatyaspor var
Arkadaslar Elazığ’da transfer yasağı kalktı adamların aldığı futbolcu ya bakın ne transfer yapmislar bide bize bakın bizim sportif Direktörü hiç bi şeyden anladığı yok
Yönetim, sizde görüyorsunuz Malatyanın halini, sizde ruh olsa hem hocayı hemde kendinizi fesh edip gidersiniz. Yeni transverde bir harika.
Ne kadar futboldan anlamayan aynı zamanda bu güne kadar kuruş vermeyen ve maça gitmeyen sürü burda yorum yapıyor ahkam kesiyor….Maça gitmezsiniz ahkam keserseniz..Hakemin tetikciliginide gormezsiniz hocaya başkana laf sayarsanız…Bu takım size bir beden büyük geldi hazmedemiyorsunuz…
Bu takımda mba SEDAT Yiğitcan olduğu sürece biz ilk 6 bile oynayamaz 1 yıldır ayağına top değmemiş Ada’mı transfer diye milleti aldatan yönetim bu durumlara getiren sizsiniz Ali ravcı senden olmaz bırak takımın yakasını artık yeter yeter yeter
İrfan Hocanın hatası şu ; ilk hstadan bugüne yazıyorum takımı at yat üzerine kurarsanız ve gool atamazsanız bu takımı böyle korkak alıştırırsanız şu ana kadar 6 gol atan takımdan 3 yersiniz.düşünün SAMSUN bizim anlayışımızda olsaydı bu maçı alabilirmiydı?hayır asamlar daha güzel organize ve baskı kurarak malatyayı sildi.yani demem oki hata önce yönetimde sonrada BUZ da bunu artık görün
Sedat,irfan,amutu,ahmet aras,sezer,ferhat hepsi fıs.Bunlara verilen paralara yazık.Bu adamlar ara transferde gitmeli ve yeni gelenler alınmamalıydı.Bu formanın ağırlığını bilmeyen ve hiç mücadele etmeyen rahat bir kalabalık vardı.Samsunsporu tebrik ediyorum bizi eze eze yendi.
Bakıyorumda hâla bu heaimeti hakeme atan arkadaşlar var ve eleştirenlere futboldan anlamıyorsunuz diyen arkadaşlar var . ben bu futboldan uzak yorumları okudukça zülüyorum.geçen hafta haksız bir peneltı golü ile 3 puan aldığımız maçın ardından yazmıştım bana MERSİNLİMİSİN dediler bu hafta için 4 yeriz dedim sitem ettiler ama keşke yazdıklarımda haksız çıksaydım lakin yazdıklarım çıkıyor.demekki futboldan anlamaktan öte iyi bir analizci ve takımın düşüşde olduğunu gören biriyim.ve üzülerek ekliyorum bu takım bu BUZ la elemelerede katılamaz ve 2017-2018 sezononda KIRMIZI Gruba döner.
18 haftada sadece 6 gol atabilen samsun bugün bize 3 gol birden attı..ne diyelim bizim futbolculara yazıklar olsun..daha kaç umudunu yitirmiş takıma ilaç olacaksınız..yeter artık..kimse bizi kandırmasın..bu takım bu oyunla playoff a bile kalamaz..futbolculara diyorum ki malatya yı rezil ettiniz…helal olsun size..böyle oynayacaksaniz çekin gidin..yenilsekte ezilmeyecek canla basla oynayacak futbolcular çok bulunur…
ŞU AN BURADA YORUM YAZAN HERKESE SÖYLÜYORUM.
BOL KEPÇEDEN ATMAYIN.
SİZ TAKIM KURMADAN MAÇ KAZANILSIN ,ŞAMPİYON OLUNSUN İSTİYORSUNUZ.
TÜRKİYE NİN GELENEĞİ TAKIM bir MAÇ KAYBETSİN HOCAYI GÖNDERİN.
NEDEN TARAFTARLAR YADA TARAFTAR GRUPLARI MALATYA DA ŞU FUTBOLCUYU İSTEMİYORUZ GÖNDERİN DİYE KAMUOYU YARATILMIYOR.
BAK BEŞİKTAŞ IN TARAFTAR GRUBUNA adı lazım değil
BİZLERİ STADLARIN DA İS TE Mİ YOR
Ihtiyarlar ordusu olmuş takım bu futbolcular dan bişey olmaz
YEMLERİNİ FAZLA VERİRSEN KOMŞU İLE( sivas ile) AYNI POZİSYONA DÜŞERSİNİZ.
şu an göztepe maçını izliyorum adamlar inanmış şampiyonlugu aslanlar gibi mücadele etiyorlar malatya ne yaptı sahada gezdiler adamlar nokta transfer yapmış sen ne yaptın nerde işe yaramaz ucuz takımına katkısı olmayan futbolcu almışsın seyirci maça tabiki gitmez adil başkan irfan hoca işallah yazılanları okursun ders alırsın
Arkadaşlar sabır GEVREKKKKK ! başkan nokta transferler yapacak :))))))) utanmadan stada taraftar çağırıyorlar bide paramiza yazık protesto edelim gitmesin kimse maça bak nasıl parasız kalınca adam olacaklar
Barcelona bugün puan kaybetti, gerçi onlar için normal… Ama her maç atkıları, formalarıyla sahayı doldurup, takıma maddi manevi desteğini esirgemeyen büyük malatyaspor taraftarı için normal değil… Bize şovmen, yalancı, parasını hangi kaynakla ödeyeceğini bilmeden yıldız transfer yapıp, sonra takımı amatöre gönderecek çok bilen bir başkan, bir de teknik direktör lazım…Bu profile hazır taraftarımız var zaten…
Samsunspor u tebrik ederim. Bugün malatyaspor u sahadan sildi. Günlerdir övdüğünüz başkanın bugün transfer gerçeğini gördük ara dönemde her takım kendisine yeni kan arayışına girerken bizim yönetim şampiyonluğa yürüyorya parayı süper lige sakladı. İrfan hocanın yapacağı pek bişey yok o yüzden diyecek bisey yok transfer istediğini söyledi bizimkilerde yapmadı demesin diye iki adam aldı hayırlı ugurlu olsun oynatıp dursun sezon sonunu beklemeye gerek yok bu takım yiğitcanı sedatı mba yı oynatmaya devan ederse 3 hafta sonra 7 den de geride olacak.
Kafasında saç kalmamış, topu görecek göz kalmamış, koşacak güç kalmamış, oyun kuracak akıl kalmamış gelmiş malatyaspor a kaptan olmuş yazıklar olsun, 3 forvetle oynadık 1 tane orta sahadan forvete top gelmiyor
Arkadaşlar saha köydü! Rakip 15 kişiydi! top yovarlaktı gibi sözlere hiç gerek yok. Haftaya iç saha olarak istabulda çoşacağız! Denizliyi 5-0 yenip yolumuza devam edeceğiz. Evkur yeni malatyaspor isminin başına da “İstanbuldaki evkur yeni malatyaspor ” adını vereceğiz…
Hakem maçı katletti ancak bizim oyuncular hakeme söylenecek söz bırakmadı, sözüm yönetime samsunspor yeni aldığı 2 oyuncunun golü ile bütün sezon içerisinde attığı golün yarısını malatya ya attı, bizim yönetim transfer sezonu hangi kulüpte kadroya girmeyen top oynamayan kulüple problemi olan futbolcuları gözetip alıyor bu zihniyete bu oyun ortaya çıkar, eğer o yönetimden futboldan anlayan varsa sedat mba irfan doğrudan kovulmalidir, Sezer ve ferhat in boş transfer olduğu belli oldu oynayan hazır futbolcu değillerdi
Malatyaspor’ u ilk kez izleyen biri bu takımı düşme hattında zanneder..Net bir gol pozisyonumuz bile yok .Lige 15 gün ara verilecek.Yönetim kesinlikle İrfan Hocayı bu arada gönderip kan değişikliğine gitmeli. Takımda ruh kalmamış inancını kaybetmiş..Aksi taktirde en büyük suçlu yönetim olacaktır..
İstifa Müessesesi ; Kime yakışır ? Sorumluluğunu layıkıyla yerine getiremeyene yakışır.
İstifa Müessesesi ; Kime yakışır ? 18 maçta 6 gol atabilen bir takımdan ki bu Samsun 18 maçta atabildiği gollerin yarısını 1 maçta Yeni Malatyaspora atabiliyorsa mesul kişi İRFAN BUZ’a KOVULMADAN İSTİFA ETMEK YAKIŞIR.
Yazık ,koskoca bir şehrin umudunun yok edilişine
Yazık, koskoca bir Malatya Şehrinin halkına.
Irfan Buz mu git bana sezeri, Ferhat ı, getir dedi, adam Milan durici istedi alamadılar, Sedat, mba, irfan basaran , irfan buz dan önce bu takıma geldiler burada istifa etmesi gereken futbolcu alamayan belediye kapılarından para bekleyen yonetimdir, irfan buz bu takıma geldiği günden beri bu takım 72 puan kazanmıştır bu kadar vasat oyunculara rağmen
RE-ZA-LET
Nerdesin sadık nerde sen sakatlanma arkadaş ya.
Bir an önce bu maç unutulmali ve artık adil bey su takıma orta saha ve sol açık allllllll
Yeni statdami kutlayacaktik Şampiyonluğu ? :))))
Nokta transferler harika gerçektende nokta olmuş ….
Sen liderliğe oynuyorsun karşı takım küme düşmemeye hoca hoca yine aynı hatadasın,deplasmanda kontratak oynaman lazım yoksa hep kaybedersin çünkü sahanda bile zor maç kazanıyorsun.Yalnış taktik yalnış strateji,yalnış transfer,yalnış kadro,bu oyun ile ligi ancak play off için belki oynarsın
Sen oyna İrfan Buz senoyna . Düşme potasında olan takımdan 3-0 yenilirsen ne diyeyim sana …
Bu takımın şampiyon olması büyük bir mucize olur.
Bu kadar ezik bir takım görmedim. Yazıktır günahtır. Bu transferleri kim yaptı. Yapanın acaba futbol bilgisi varmı. Pazardan karpuz alıp bahtımıza ne çıkarsa odur kafasıyla mı bu transferler yapılmış. Sahipsiz olursak sonuçta bu olur..
SEDAAAAAAAAAAATTTTTT IRFANI GÖNDERDİ
İlkel oyun anlayışı ve ilkel bir hakem.Tebrikler Samsunspor.Bizi hakkınızla yendiniz.Moral bozmaya gerek yok.34.Hafta sonunda İnşallah Süper Lig’e yükseleceğiz.Bir Malatya Atasözü: Bir çiçekle bahar gelmez. Merak etmeyin düzelecek.
Malatya haber sesimizi duyurrrr yeter artık biri sesimizi duysun.İ stemiyoruz bu yönetimi bu futbolcu denenleri
s.a arkadaşlar sezon başında kafaya oynamayı düşünen varmıydı bu kadroyla hayal perest olmayın 3 tl verip maça gitmeyen ama herşeyi bilen arkadaşlar sivas yenilir göztepe yenilir 50 milyon harcayan urfa ortada bizimkilere ne oluyor aldınızda futbolcu hocamı oynatmadı az sabır arkadaşlar malatya için..
Tebrik ederim kardeşim çok gerçekçi yerinde bir tespit…
Yorumlara bakılırsa sanki malatya 100 milyonluk takım kurmuş ta başarılı olamamış.
Malatya bütçesine kurulan takıma bakılırsa oldukça başarılı bir takımız. Bide 3 tl verip gelmeyenler yorum yapmasın…
Büyük başkan büyük hoca diye diye bugünlere geldik ama gerçek büyük MALATYASPOR taraftarı bunlara hiç inanmadı çünkü gerçekleri biliyorduk bu takım şansla buralara geldi bu takım bugün resmen döküldü yeni transferler ne diye alındı bu şehrin paralarına yazık yönetim çok acil önlem almalı en ağır cezalar verilmeli ben en çok Samsun da takımı destekleyen taraftara üzüldüm Samsunspor takımını ve taraftarını tebrik ederim inşallah bu galibiyet onlara moral olur ligde kalırlar
Stada seyirci çağıran ruhsuzlar bu rezilligi kim izlemeye gelir pasoligi mi kırdım attim. yokmu bitane su malatyayi savunacak sesimizi duyacak bir Allah’ın kulu bumu nokta transferler iniz. bu halde stada gitmeyin ki belki akillanirlar. İrfan beyyyyyyyy bu hafta ne bahanen var ????
Aldığınız oyuncaklar galip gelmemize katkısı yok mağlub olmamıza katkı sağlıyorlar hemde büyük paralarla transfer ettiler sen bu son transferlere büyük paralar verirsen eski oyuncularında oynamaz.
Adil gevrek nokta transfer yapacak rahat olun :)))))) bırak git ya sen kim trasfer kim adil git plastigini sat ne işin var fotboll da senin :)))) 5 adan istifa ediyor sen duruyorsun samsun dalga geçti sizinle
TAKIMDA OYUN DİSİPLİNİ YOK.ŞUURSUZ OYNUYORLAR.HOCAYI BEĞENİRDİM ANCAK BU HAFTA TAKIMI DOĞRU KURAMAMIŞ OYUNA DOĞRU MÜDAHALE EDEMEDİ.SİSTEM NAMINA BİRŞEY YOK.ARA TRANSFERLER FIS.SEZON BOYUNCA 6 GOL ATABİLEN SAMSUN BİR MAÇTA LİDERLİĞE OYNAYAN TAKIMA 3 GOL ATTI.HOCA VE YÖNETİM AKLINIZI BAŞINIZA ALIN VE UTANIN..PERERIA DA ANORMAL DÜŞÜŞ VAR.AMUTU BOŞ TENEKE.TAKIM SAHADA BAŞIKESİK TAVUK GİBİ DOLAŞIYOR.MAÇI İZLERKEN UTANDIM.
Tespitleriniz doğru. Aynen katılıyorum. samsunsporun toplamattığı gol 9 ve 3 ünü malatyaspora attı. Şampiyonluğa oynayan bir takım dibteki bir takımdan bu golleri yiyip uyuyorsa elbetteki rezaletin boş teneke TIN! TIN! TIN!…
Hani zemin iyi olmadığı zaman oynayamıyordunuz.Ne oldu zemin iyi değilmiydi?Hakem İzmir Bölgesi de değildi.Kayseri bölgesi idi.Bakalım ne gerekçe arayacaksınız.
Bir hakeme yazıklar olsun, öyle bir penaltı olmaz. İki, Yiğitcan, Mba ve Sedat bu takımda olmaz.
Üç, irfan hoca yönetim sana ne söylüyorsa onu yapıyorsun, sana yazıklar olsun.
Dört,nokta transver dediğiniz bu mu?
Yönetim, hoca ve futbolcular aydin HALAYA.
irfan hocaya bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı acilen teşekkür edilip yollanmali.haftalardir doğru düzgün top oynamiyoruz
Bu kadro ile bu takim burada gitmesi gereken hoca degil senin zihniyetindeki baskanin zihniyetindekiler asılll
Bu Takıma enizli haftayada 4 atar irfan buz haftaya gider bu hafta gitmez haftay kesin giderken adil bey çilek değil kiraz diyordu o kirazı alsın yanında
ferhat kiraz denen topcuyu alan zihniyet futbol katilidir
EYMS ligin başından beri etkili futbol oynayamadı.Galip geldiği maçlarda,rakibin kötü oyunu ve şansı sayesinde üst sıralara geldi.Alt sıralardan kurtulmak isteyen Samsun sonunda Malatyaspora patladı ve haklı bir galibiyet aldı.Yeni transferlerde bir varlık gösteremedi.Bu oyun tarzını sürdürürse doğrudan süper lig hayal.Takım koşmuyor ve o kadar çok hata yapıyor ki,yazmakla bitmez.Aciz bir görüntü içinde.Seyircimize ve giden paralara yazık.
Hic mucadele etmedik ya yenilgiyi normal karsilayalimda mucadele yok saha zeminde guzel takimda bir sey eksik ama defans dokuluyor defanssss bu takima ne kada acil bir santrofor gerkli insallah su takimi haftaya izler gercek yorumumu yazar mac kesin besiktas statinda ise insallah nazarlik olur bu yenligi bizi sampiyon yapar insallah bir hafta spor progimi izlemeyecigim. Malatya sevgisi ne yapacaksin.
18 haftada 6 gol atan takımdan bir maçta 3 gol yiyen takıma böyle oley çektirirler. Nokta transferi yapacağız diye diye kulübede bile oturmayacak adamları takıma doldurdular yazık.
Hakem maöı pen altı ile katletdi ana transfer için neyi bekliyorlar anlamadım Samsun 10 tane transfer yaptı siz beyi bekliyorsunuz 1. Sorumlu hakem ikinci futbolcular ruhsuz oynadılar en büyük sorumluda yönetim transfer için doğru zaman diyorlar fark açılırsanız transfer yapacaklar anlamadım
Bakıyorum herkes takımdan suc buluyor tamam takım iyi değildi hakemin tetikciligini goremiyecek kadar futbol bilginiz yoksa yazıklar olsun..Her pozisyonda aleyhimize düdük çalan bir hakem penaltı ile alakasız bir penaltı veren bir hakem 2-0 dan sonra hakemliğini hatırlayan bir teticinin yaptığını görmezden gelmek Malatyaya ihanettir…
Evet kardeşim tesbitiniz yerinde.Hakem penaltıyla maçı kopardı seyirciyi havaya soktu yendiğimiz golden sora özellikle defans hattımız hata üstüne hata yapınca yenilgi kaçınılmaz oldu
Ya amutu bide mba diye 2 tane amator adam var. Bunlar nasil takima girer anlasilir degil.ahmet aras ne diye alindi nede oynatilmaz.bu adamlarin bi an once takimla. Ikiskilerinin kesilmesi hatta ve hata samsunda birakilsin kime lazimsalar alsinlar. Onlarin yedigi malatyanin ekmegine yazik. 2 senede beri bi artilari yok irfan buz git artik.irfan buzu alana bu amutu ve mba hediye verilmeli bir alana 2 bedava.hemen kampanya baslatilmali.
çok biliysen sen çık oynada boyunu görelim futbol topunu karpuz sanan adam
Helal olsun mersine.Canla başla mücadele ettiler.
Şampiyonluk çok uzak değil Eskişehir yakışır şampiyonluk Eskişehir’e Sivas’a ve Göztepe büyük başkan Adil Gevrek Helal olsun sana 9 milyon euroluk takımla bizi şampiyonluğa gönderdin sekiz haftadır Galip gelemeyen bir Samsunspor karşısında hiçbir sonu olmayan bir Malatyaspor İrfan buz Helal olsun sana senden olmaz
18 maçta 6 gol atan samsun bizi 3 ledi..
Bu ayıp bize yeter… Anlayana tabi
Neyse arkadaslar gecmis olsun ben fark yeriz dedim yine az yedik..bu yil bu takim sadece bu ligde kalir kume dusmez insallah baska beklentimiz yok zaten..
bu takımdan hiç bişey olmaz..pasolig kartımı sobaya attım bile..Boşuna ümitlenmiştik..sezondan bu yana galibeti bırak gol atmamış takımdan üç gol yiyoruz..Ayıp be bu milleti kandırıyorsunuz..Şampiyon olacak takım ayakta duramıyor ne iş?
Bir irfan buz vardi buza kesti sanirim.orta sahada kim var. Ahmet burak. Senin aldigin adamlarda kac gomlek ustun. Bu oyunla mi sampiyon olacaz.bu yabancilar bu gune kadar takima ne katki sundular. 20 macta 6 gol atan samsun malatyayi perisan etti 3 atti o kadar kacird.cokkk. yazik malatya
Takim ruhu kalmamis bu takim istese yener ler ama ruh yok yazik ayip nr denirki bilmiyom
bir tane gol poziyonumuz yok bu nasıl takım
HAKLISIN MAÇ ASLINDA BİZİM LEHİMİZEYDİ FAKAT HAKSIZ BİR PENALTI OYUNU BOZDU AMA BİZİMDE HİÇ KALECİYE ŞUTUMUZ YOK ŞUT AYMAZSAN NASIL GOLÜ BULACAKSIN
görünen köy Kılavuz istemez bu takımda kılavuz yok takımda ruh bu takımda sistem yok bu takımda futbolcu yok nesine umut bağlayalım
Bir kaç gün önce bu sitede adını hatırlamadığım bir yorumcu malatya samsunda 4 sıfır yenilir irfan buz da gider demişti arkadaş haklı çıktı
Bu gün birkez daha belli oldu ki bu takım süper lige çıkamaz.Kalan dakikada bari mersin maçına bakayım.Yazıklar olsun.
İşte buyurun cengiz kardeşim yorumu …!akıllara ziyan yazdıklarımda ne kadarda haklıymışımç
ahmet murat solakel irfan buza kendisini gösterdi gitmesine şaşırmıştım gidecek olan birileri varsa idi murat akça sedat idi ferhat diye adam alınmış adam bir artısı olmaz mı ya tamam yenide birşey yapar dimi
Yönetim Malatya spor sevenlerini aldattı ve ihanet etti.kulübü sadece kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar .bundan daha acı vereni ise hâla bu yönetime ve Hocaya laf söyletmeyen futboldan anlamayan yorumcu kardeşlerim var belkide gerçekten anlamıyorlar sadece doğruları yazanlara muhalefet olsun diye yazıyorlar
Bu oyunla sampiyon olacakmis malatyaspor. Gulerim size.rezalet rezalet. Golu kim atacak merak ettim.bu sonrada alinanlar mi gol atacak.tesadufi alinan puanlarla burdayiz. Adamlar 2 senede beri mac kazanamiyor.malatyasporu rezil ettiler.helal sana samsun.baei bir kac tane daha salla.bu aldiginiz adamlar samsuna giden adamdan neyi fazla rezalet
Malatyaspora transfer yasağı getirilmeli kesinlikle böyle saçmasapan transfer yapmamaları için
panik yok bunu bir iş kazası olarak görün samsun ölüm kalım savaşı veriyor varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar iki katı koşuyorlar malatyaya alan bırakmıyorlar yapacak bişey yok..yine şanmiyonluğun en önemli adayı biziz sivas bile puan kaybetti önümüzdeki haftalarda bu kaybı telafi ederiz inşallah…
Ruya gorme adasim…takimda ruh yok..bunlardan bir cacik olmaz…
geçen sene düşmeye en büyük aday malatyaydı ligde kalarak geçen senenin süprüzünü malatya yaptı bu sene hadef iki senelik konuldu . bu seneyi üste bitirip ikinci sene şampiyon olmaktı bunuda dekdare ettiler sezon başında.ama hoca geçen sene yaptığı süpriz gibi bu senede takımı uzun bir süre zirvede götürerek şamopiyonlık adaylarını darmadağın etti. siz ise bu hocaya kötü diyorsunuz. şu anda yöneticilerin tek bir hedefi var malatya sporu borçsuz olarak hedefler doğrultusunda süper lige çıkarmak. yoksa yönetimde biliyor en iyi futbolcuyu getirmeyi. bunları göz önünde bulundurarak yorum yaparsanız…….
Yonetim isi risk almaktir…yapsin borcu alsin iyi topcuyu cik ust lige bas parayi….bunlardan olmaz kardesim hic tatli canini sikma
ondan sonrada 100 milyon borc ..borcdan dolayı transfer yasagı ya elazıga bakın gelecegi yok samsuna bak gelecegi yok eskisehir super lige cıksa ne olur gelecegi yok yok yok yok malatyada mı oyle olsun istiyorsunuz
daha yeni sayılır malatya amatore dustu hicmi ders cikarmıyorsunuz
Yönetim sakın adam alma paraya yazık.alınanlar rezil.bu takım dan hiçbişey olmaz. Hoca oyun oynatamıyo.aldığı adamlar futbolcu değil oduncu.bu sezon böyle gider. sezon sonu bu hocayla hiç olmaz.ywni sezona Allah büyük.
Yönetim bu İrfan BUZ Hocayı derhal ama derhal göndermeli yazık bu taraftara yazık özellikle BUZ a inanan taraftara yazık.şayet göndermazlarsa bundan böyle taraftarlar derneklaerl maçlara gitmeme kararı alsınlar YETERRRRRRR
Bu gereksiz transferlere verecegniz paralari takimin eskilerime verseniz takm bundan iyi oynardi. sakatlar duzelmesse playof bile ruya.. hakem sedattan ve o cengaver transfer ferhattan daha cok kosuyor…
cook dogru. olay bu kadar acik. Bu transferleri kim neden nasil yapar mutlaka arastrilmali…
malatya standın zemin bozuk deniliyordu peki samsun da zemin sağlam futbol oynamaya müsait Malatya ne yapıyor hiç birşey . malatya da şeycisi maç gelmiyor deniliyordu demek ki seyirci takımı şampiyon olamayacağın biliyor onun için maç gitmiyor
Malatya halki akilli vesselam…bu ruhsuz takim ve yonetime gonul vermemis ki sehir sampiyonluk havasina girmedi…sadece beceriksiz yoneticiler ve hoca zorla sehri havaya sokmaya calistilar..ama malatyali akillidir isigi gormeden tunele girmez..sizde fazla kafayi yormayin bir baskan cikar takim kurar bos siyasetcilerin elini futboldan cektirip hakemleride cime gome gome sampiyon yapar..baska da olmaz bu takimla hic olmaz..
Takima uyum saglamis Ahmetmurat solakel i gönderip Ferhat kirazi getiren zihniyetmi bizi şampiyon yapacak..
seyirciye laf söyleyen İrfan BUZ A LAF SÖYLETMEYEN FUTBOLDAN ANLADIKLARINI SANAN YORUMCU KARDEŞLERİM haftalardır ne demek istediğimizi anladınızmı acaba ..!? sanmam siz ancak sezon sonunda anlayacaksınız ama iş işten geçmiş olacak bu İrfan BUZ la şampiyonluk yaşayacaklarına inanan yönetim ve taraftarlar gerçekden şampşyonluk isteyen taraftara ihanet etmişlerdir.haftalardır yazdım bu hocayla olmaz diye ama nerdeeee şimdi şunu söyleyebilirim artık bırakın şampiyon olmayı bu hoca gitmazsa seneye KIRMIZI Gruptayız.
Büyük transferimiz sezerin yüzünde ikinci golüde yedik Ferhat sahada yok başka oyuncumu yoktu bunları aldınız
Hayal hayal bu takım ilk altıya dahi giremez.aldıkları adamlar beş para etmez. takım oyun oynayamıyor.Elazığsporda futbolcu almış üç dört tane canavar gibiler.biz nerde bi döküntü varsa özellikle hep onları alıyoz.burya yazıyorum. Elazıgspor playof oynar.ama y.malatya ilk altıya giremez.bakın göreceksiniz.
bu sezerde topu gormuyor. saka gibi gelen gideni aratyor. oynamayan gelin saham kötü demis.iyi sahada da acizlik daha net goruluyor..hepsi nokta transfer baksana…
60 dakika olmuş pozisyonumuz yok..bu şekilmi şapiyon olacağız..
bu takımda bir tek kaleci var
2oldu fark yeriz..aci gercekler…
Takımda ruh yok.Son beş dakika kala bastırırlar,sonuç çıkmaz.Olan biz Malatyalılara olur.
yazik su emege paraya. seyirci gelsinmis bilmem ne. yaptginiz ortada. sedat ahmet aras ferhat. seyirci bunlarn neresini izliycek. onlar zaten sahada olanlari sadece izliyor. dunyanin parasi veriliyo hal ortada. irfan buzun israrla istedigi adamlara bak sen. rakiplerde transfer yapti….
Hakem maçı katlediyor malatyasporlu futbolcuları kart ile durduruyor uydurma penaltı hediyesi yanında spor bakanı tembihli hakem görevini yerine getiriyor
Sezerle ferhatla bu iş olmaz bunlara verilen para çöp atılmış para dır.
Şampiyonluğa oynuyorsun kümeye düşecek takıma karşı bu kadar defansı yapılır. Hakem tam bir facia
Sürekli sahayı bahane gösteren yönetim bu futbolcular davar yayamazlar davar.mahalle takımı kursak daha iyi oynarız
Bu ruhsuz futbolcu topluluguyla malatyaya yazik ediyorsunuz yonetim…penalti haksiz itiraz biryana sedat guluyor ertac hakeme sariliyor…son dakika ereni dusuruyor kirmizi icin itiraz eden tek futbolcu yok..
Haksız bir penaltı ve kötü oynayan Sedat ağçay haricinde güzel futbol oynuyoruz.
Sadece altı gol atabilen takım bizi sahamıza hapsediyor ve pozisyon vermiyor bize,çok yazık
O penaltiyi veren hakem art niyetlidir de bu sedatla olmaz
AYNEN SEDATLA OLMUYOR
Sedat yine yaktın bizi yeter artık cık git bu.takimdan