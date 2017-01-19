Samsun’un Acı Gününün 28. Yılı

1989’da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdikleri kaza sonucu 5 mensubunu kaybeden Samsunspor’da bu acının 28’inci yıldönümü dolayısıyla, yerel yöneticileri mesajlar yayınladılar..

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AKP İl Başkanı Muharrem Göksel, Samsunspor’un 20 Ocak 1989’da geçirdiği trafik kazasının 28. yılı dolayısıyla taziye mesajları yayımladılar.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 yılında geçirdiği trafik kazasının 28. yıl dönümü nedeniyle bir taziye mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor Kulübü’nün kentin en önemli markalarından birisi olduğunu ifade ederek, “Bundan tam 28 yıl önce Samsunumuzu olduğu kadar tüm ülkemizi de derinden etkileyen ve travmasını aradan geçen yıllara rağmen hala üzerimizde hissettiğimiz elim bir trafik kazası yaşadık. Sportif başarılarının zirvesinde olan, gencecik pırıl pırıl gençlerimizi, teknik direktörümüzü ve bir kulüp çalışanımızı o kara günde ebediyete uğurladık. Türk spor kamuoyu olsun, sıradan vatandaşlarımız olsun hepimiz o dönemde Samsunsporumuzu başarıdan başarıya koşturan ve Samsun halkı olarak bağrımıza bastığımız gencecik aslanlarımızı kaybetmenin acısını yaşadık. Bu güzide kulübümüzün bir dönem başkanlığını da yapmış birisi olarak bu trajediyi ne ben ne de vefakar Samsun halkı unutmadık ve unutmayacağız. Spor şehitlerimizin unutulmaması için de elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Ben bu değerli kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor ve böyle içimizi yakan, bizi kahreden olayların bir daha yaşanmamasını rabbimden diliyorum” dedi.

Tok: “20 Ocak Samsun’un hüzün günü”

Futbolu damarlarına kadar işlemiş bu şehrin kalbinin 20 Ocak’ta büyük yara aldığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türk spor tarihine kara bir sayfa olarak geçen 20 Ocak’ın Samsun’un hüzün günü olduğunu söyledi. Tok, “20 Ocak tüm Türkiye’yi yasa boğmuştur. 20 Ocak 1989’da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza’da 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazası Türk sporuna kara bir tarih olarak geçmiştir. Her yıl hüzünle karşıladığımız elim trafik kazasının 28. seneyi devriyesindeyiz. Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma için karayolu ile hareket eden Samsunspor kafilesi sabah saat 09.30 sularında Samsun’un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu otobüs uçuruma yuvarlanmış ve kırmızı-beyazlı ekibin üç oyuncusunu, teknik direktörünü, şoförünü kaybetmişti. Kazada Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcularımızdan Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Yugoslavya’da 6 ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı. Kaza, Samsun şehrimiz başta olmak üzere tüm Türkiye’yi adeta yas boğmuştu. Kazanın üzerinden tam 28 yıl geçti ama acısı hala dün gibi yüreğimizde. Samsunlular 7’den 70’e bu elim trafik kazası sonrası sokaklara döküldü. Futbolu damarlarına kadar işlemiş bu şehrin kalbi 20 Ocak’ta büyük yara aldı. Samsunspor’un kara günü olarak bilinen bu tarih bizlere her yıl o acıyı tekrar yaşatıyor. Kaza sonrası hayatını kaybeden futbol adamlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, böyle büyük acıların tekrar yaşanmaması için dua ediyoruz” diye konuştu.

Togar: “20 Ocak, Samsunspor tarihinin en acı günü”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasının 28. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Togar, “28 yıl önce meydana gelen o elim ve üzücü kazada hayatını kaybeden Samsunsporlu oyuncularımızı ve emektarlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 20 Ocak, Samsunsporumuzun tarihindeki en acı gün olarak hafızalarımıza kazındı. Kırmızı ve beyaz renklerine ‘siyah’ rengin de eklenmesine neden olan o elim kazanın 28’inci yılında, spor şehitlerimiz Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Asım Özkan’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bu elim kaza ülkemiz ve şehrimizde futbolunun en acı hadiselerinden biri olarak spor tarihe geçti. Yüce Rabbim, hiçbir spor kulübüne ve sporcumuza bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acı gün, sadece Samsunsporumuza emek verenlerin değil, tüm spor camiasının ve futbol severlerin hafızasında yaşayacaktır. Hayatını spora, futbola adayan, futbola gönül veren, bu elim kazayı yüreğinde hisseden herkesin takımımızın ismi zikredildiğinde spor şehitlerimizi dualarıyla yad edeceğine inanıyorum. 28 yıl önce içimizde tarifsiz bir acıya yol açan ve yüreğimizi yakan kazayla, yaşamlarının baharında hayatını kaybeden Samsunsporlu kardeşlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Göksel: “20 Ocak 1989’u unutmadık, unutmayacağız”

Samsunspor’un 20 Ocak 1989 tarihinde Malatya deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirenler için bir mesaj yayınlayan AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ise şunları kaydetti:

“Türk futbol tarihi, Samsun’un, Samsunsporun ve Türk Milleti’nin unutmadığı o kara günü asla unutmayacaktır. Kazada hayatlarını kaybeden ve Türk futbol tarihinde, ‘futbol şehitleri’ olarak anılan teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan’ı ölümlerinin 28. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. Samsunspor camiasına, tüm Samsun’a ve ‘futbol şehitleri’mizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu acıyı yaşayan ve kazadan sağ kurtulan futbolcu ve teknik heyete de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Samsunsporumuzun yaşadığı bu acı ve kara gün, Samsun’un, Samsunsporun ve Türk milletinin hafızalarından silinmemiştir ve silinmeyecektir. Bu elim kaza Türk milletinin ortak acısıdır. Cenab-ı Allah böyle acıları milletimize bir daha yaşatmasın.”

Taşçı’dan ’20 Ocak’ Mesajı

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsunspor’un 20 Ocak 1989’da geçirdiği ve Nuri Asan, Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ile Asım Özkan’ın hayatını kaybettiği kazanın yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak, o gün yaşanan acının hala yürekleri sızlattığını söyledi.

Samsunspor’un 20 Ocak 1989’da geçirdiği trafik kazasının 28. yılında bir anma mesajı yayınlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, o gün yaşanan acıyı aradan yıllar geçmesine rağmen unutmadıklarını belirtti. Samsunsporun, kent için vazgeçilmez bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Taşçı, Samsunspor’un sadece bir futbol takımı olmadığını kaydetti. Başkan Taşçı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Samsunspor, Samsunlular için sadece bir futbol takımı değildir. Büyük bir tutkunun, birlik ve beraberliğin, vefanın adıdır Samsunspor. Yıllarca büyük sevinçleri, gururları yaşadığımız Samsunspor ile büyük bir acıyı da hep beraber yaşadık. 1989 yılında yaşanan ve yüreğimizi derinden yakan kazanın acısını, aradan yıllar geçmesine rağmen yaşıyoruz. O acı kaza yaşandığında 13-14 yaşlarındaydım. O gün şehrin nasıl büyük bir yürek yangını yaşadığını, sessizleştiğini dün gibi hatırlıyorum. Maçlara gittiğimde heyecanla izlediğim futbolcularımızın ölüm haberlerini aldığım an yaşadığım acıyı, bugün yine yaşıyorum. Samsunspor sevgisi ve sahiplenişi, bize o acı günün mirasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin görevidir. Şehrimizin en önemli markalarının başında gelen Samsunspor, bizim vazgeçilemez bir değerimizdir. Bu kentte belediye başkanlığına layık görülmüş birisi olarak bu değere sahip çıkmayı kendime önemli bir vazife edindim. 20 Ocak Samsunspor Şehitlerimiz için ilçemizde herkesin gururlanacağı bir çalışmanın da son aşamalarına geldiğimizi buradan dile getirmek isterim. Atakum İlçesi, o acı kazada kaybettiğimiz değerlerimizin adının yaşatıldığı bir ilçe olacak. Çok yakında bu projeyi tamamlayıp halkımızla buluşturacağız. Bu vesileyle o acı kazada hayatını kaybeden Nuri Asan, Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve Asım Özkan’ı rahmetle anıyorum. Allah, şehrimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah.”

FOTO: Kazayı yapan Samsunspor otobüsü ve yaşamını yitirenler (samsunhaberhatti.com)

Samsun, iha