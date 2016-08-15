Sanat Sokağı’nda 2 Haftalık Etkinlik

Malatya’nın simgesel mekanlarından biri olan Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı “Sanat-Sinema Müzik Sokakta” etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü (MABESEM) tarafından haftanın her günü Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı’nda “Sanat-Sinema Müzik Sokakta” projesiyle tiyatro müzik, sinema gösteriminin yapılacağı belirtildi.

Vatandaşların daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiği kaydedilirken, daha önce bu tür etkinliklerin Seyyar Tiyatro Tır’ı ile değişik mahallelerde ve Kernek’te yapıldığı, şimdi ise bu etkinliğin Sanat Sokağı’na taşınacağı bildirildi.

2 hafta boyunca her gün düzenlenecek olan etkinlik çerçevesinde; tiyatro, müzik ve sinema gösterimi yapılacak. MABESEM’e gelen kursiyerler ayrıca bu proje kapsamında performanslarını sergileyecekler. 16 Ağustos Salı günü başlayacak olan ‘Sanat-Sinema-Müzik Sokakta” etkinliği her gün saat 20.00’de başlayacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek olan etkinliğe vatandaşlar davet edildi.

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