Sanatçı Kayahan Vefat Etti

Usta sanatçı Kayahan’ın tedavisini yürüten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, “Son dönemde tedaviye gelişen direnç, hastalığın yaygınlaşması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle maalesef kendisini kaybettik” dedi.

Küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Kayahan, bu sabah Acıbadem Maslak Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Türk pop müziğine unutulmaz şarkılar kazandıran 66 yaşındaki ünlü sanatçının tedavisini yürüten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, vefat eden ünlü sanatçının tedavi süreci hakkında, “Kayahan 1,5 yıldır ileri evre küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. İlk dönemde tedaviye çok iyi cevap vermesine rağmen, son dönemde tedaviye gelişen direnç, hastalığın yaygınlaşması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Nahit Çakar ise, “Hastamız bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kayahan, hastalığının ilerlemesi sonucu oluşan solunum yetmezliği ve bunun beraberinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

CENAZE TÖRENİ CUMARTESİ..

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan, yarın düzenlenecek törenin ardından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Usta sanatçının ailesinin ise cenazeye çelenk gönderilmemesini rica ettiği öğrenildi.

Küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi’nde hayatını kaybeden 66 yaşındaki ünlü sanatçı Kayahan için yarın saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlenecek. Düzenlenen törenin ardından sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürülecek. Burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kayahan, vasiyetinde yer alan deniz manzaralı mezar isteğini yerine getirmek üzere Kanlıca Mezarlığı’na defnedilecek.

Öte yandan, Kayahan’ın ailesinin cenazeye çelenk gönderilmesini istemedikleri, bunun yerine Mehmetçik Vakfı’na bağış yapılmasını istedikleri öğrenildi.

KAYAHAN KİMDİR?

29 Mart 1949 tarihinde İzmir’de doğan Kayahan Açar, 1991’de çıkarttığı “Yemin Ettim” adlı albümüyle satış rekorları kırmış, “Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” sözleriyle tanınmıştı. Çocuklar için de şarkılar yazan usta sanatçı, 1992’de “Odalarda Işıksızım” albümüyle yine büyük başarı yakalamıştı. 1999’da hayatını kendisi gibi şarkıcı olan İpek Tüter’le birleştiren Kayahan, 1997’de “Emrin Olur”, 2000’de “Gönül Sayfam” ve 2002’de “Ne Oldu Can” albümleriyle yine hep zirvede yer aldı.

İlk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayahan, 2005 yılında ikinci kez aynı kansere yakalandı. 2014 yılında üçüncü kez hastalığı tekrar eden Kayahan, bu kez hastalığı yenemedi.

3 evlilik yapan Kayahan’ın bu evliliklerinden Beste ve Aslı Gönül adlı iki çocuğu vardı.