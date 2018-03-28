“Sanatın Merkezi Kalbi Olacak”

Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ve Tiyatro Haftası nedeniyle özel olarak sahnelenen “Seni Seviyorum” adlı oyuna sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 27 Mart Dünya Tiyatro Haftasını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yakın zamanda temelini atacağımız Yeşilyurt Kültür Sarayımız, çok amaçlı geniş salonlarıyla sanatsal faaliyetlerin merkezi, kalbi olacak. Bu dev yatırım sayesinde ulusal ve uluslar arası tiyatro ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapacağız” dedi.

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİNDEKİ OYUNA YOĞUN İLGİ

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile eşi Yasemin Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda sanatsever izledi.

TİYATROCULARIN BAŞINA GELEN İLGİNÇ OLAYLAR ELE ALINDI

Tek perdelik oyunda sahne sanatlarının yaşatılması ve tiyatro oyunlarının başarıyla sahnelenmesi için çaba harcayan yönetmen ile oyuncuların üzerinde çalıştıkları bir oyununun hazırlık safhası ve rollerini yaşatma çabaları anlatırken, bir yandan ise gündelik hayatlarındaki komik olaylar ele alındı.

GENÇ TİYATROCULAR AYAKTA ALKIŞLANDI

Senaryosunu Erdinç Aydın’ın yazdığı, Yönetmenliği Ömer Konakcı’nın üstlendiği oyunda; tiyatro oyunlarının perde arkasında yaşanan komik olayları sahneye taşıyan genç tiyatrocular oyun bitiminde davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

BAŞKAN POLAT, TİYATROCULARI TEBRİK ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yönetmen Ömer Konakçı ile genç tiyatrocuları sergilenen başarılı oyun nedeniyle tebrik etti.

“YEŞİLYURT KÜLTÜR SARAYIMIZ SANATA VERDİĞİMİZ KIYMETİN GÖSTERGESİ OLACAK”

Yeşilyurt Belediyesinin sanatsal etkinliklere farklı önem verdiğini ve desteklediğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt Belediye Tiyatro Grubumuzu 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ve Tiyatro Haftasına özel olarak sahneledikleri ‘Seni Seviyorum’ oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Sanatsal etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan, oyunları takip ederek desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Tiyatronun gerçekten farklı bir dili, anlayışı ve yaklaşımı vardır. Dünya Tiyatro Günü, sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak sanatsal etkinliklere sürekli destek veriyoruz. Gençlerimizin sanatsal faaliyetlere katılım oranlarını artırmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda projesini tamamladığımız ve yakın bir zamanda temelini atacağımız Yeşilyurt Kültür Sarayımız ulusal ve uluslar arası sanatsal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacaktır. Malatya’da ki salonlarımız artık ihtiyaçlara cevap verecek durumda değil, Yeşilyurt Belediyesi olarak kentimizin ve ilçemizin sanatsal yönden gelişimine katkı sunmak, daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak adına Karakavak mahallemizde toplam 35 bin metrekare alan üzerinde 26 bin metrekare kapalı alanda Yeşilyurt Kültür Sarayını hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Üç kat üzerinden inşa edilecek projemizde 1453 koltuklu Fetih, 571 koltuklu Vuslat ve 250 koltuklu Direniş isimli salonlarımız ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikler, tiyatro ve kongrelere ev sahipliği yapacak. Kentimizin turizm ve ekonomik hayatına önemli kazanımlar sağlayacak bu kıymetli yatırımı hizmete sunmak adına titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurt Kültür Sarayımız sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin en büyük göstergesi olacaktır” diye konuştu.

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