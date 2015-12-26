Sanatla Silahın Buluştuğu Sergi

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle geleneksel hale getirilen Polis Sergisi, düzenlenen törenle Sabancı Kültür Merkezi’nde açıldı. Bu arada, Malatya’da “Yılın Polisi” de belirlendi ve ödüllendirildi. Öte yandan Polis Haftası dolayısıyla ESOB Başkanı Şevket Keskin de bir mesaj yayınladı.

SERGİ..

Törene, Malatya Emniyet Müdürü Orhan Savaş, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Recep Özmen, Defterdar Fikret Ünal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK)Başkanı Ali Evren ile birlikte çok sayıda davetli ve emniyet mensubu katıldı.

Sergide emniyet birimlerinde kullanılan teçhizatlar ile emniyet mensuplarının eşlerinin ve kendilerinin yaptığı resimler yer aldı. Emniyet Müdürü Orhan Savaş, “Silah çeken, jop tutan ellerin fırçada salladığını göstermek istedik” dedi.

Polisin her zaman halkla bütünleştiğini bildiren Savaş, polisin halkın bir parçası olduğunu söyledi.

Sergide, kaçakçılık şubesinin operasyonlarda kullandığı köpeklerde yer aldı.

YILIN POLİSİ..

Türk Polis Teşkilatı’nın 161. kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya’da yılın polisi olarak 11 yıldır görev yapan Trafik Polisi Cengiz Baran seçildi.

Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, Malatya’da yılın polisi seçilen Trafik Polisi Cengiz Baran’a ödülü Emniyet Müdürü Orhan Savaş tarafından verildi.

Yılın polisi seçilen 35 yaşındaki Cengiz Baran’ın 6 yıldan beri Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde görev yaptığı bildirildi.

ESOB BAŞKANININ MESAJI

Bu arada ESOB Başkanı Keskin de, hafta dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve toplumsal huzurun temin edilmesi, suçları önlemek, suçluları yakalayıp adalete teslim etmek, mağdura yardım etmek, Anayasal hakların ve hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve kişi haklarının korunmasını sağlamak konusunda temel rol ve görev verilen Türk Polis Teşkilatımızın yaşadığı tüm sıkıntı ve sorunlara karşın, görevini en iyi şekilde yerine getirdiği düşüncesindeyiz.

Devlet ve millet olmadan kamu düzeninden; kamu düzeni olmadan da gerçek bir devletten söz edilemez. Kamu düzeni denince akla ilk gelen; huzur, güven ve emniyettir. Son günlerde ülkemizde kamu düzenini bozmaya ve vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmaya yönelik hareket ve girişimlere Türk Polisi, gösterdiği sabır ve olaylar karşısındaki çevikliği ile takdirlerimizi kazanmıştır.

Polis gerek kamu düzeninin sağlanması, gerekse bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması gibi çok önemli bir hizmeti sunmaktadır. Malatyamızda da polis hizmetlerinden dolayı Emniyet Teşkilatımızın tüm imkanlarını halkımız için seferber ettiği inancındayız. Malatyamız da polis halk dayanışması ve birlikteliği en üst düzeydedir. Bu birlikteliğin sağlanmasında büyük çabaları bulunan Emniyet Müdürümüz Sayın Orhan Savaşa teşekkür ediyoruz. Esnaflarımız dün olduğu gibi yarında polisimizin yanında olmaya devam edecektir.

Devlet, hukuki-manevi bir şahsiyettir. Devleti somut bir kamu gücü haline getiren unsurlardan biri, her devlette kamu gücünü temsil eden polistir. Polisin vatandaşın gözündeki imajı, aynı zamanda devletin imajı demektir. Bu nedenle. Türk Polis Teşkilatımızın yaşadığı sorunların çözümü, daha iyi hizmetlerle devletimizin bir imajı olarak halkımıza yansıyacaktır.”dedi.