Sanayi ve Telekom Lider
Malatya Amatör Küme’de U-19 1. Küme Futbol Ligi’nde Sanayispor ve Telekomspor liderliklerini sürdürdü.
U-19 1. Küme Futbol Ligi’nde 5. hafta geride kaldı. A Grubu’nda Sanayispor, B Grubu’nda ise Telekomspor 11 puanla liderliklerini sürdürdüler.
A Grubu’nda geride kalan 5 hafta sonunda Sanayispor, 11 puan topladı. Oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2’de beraberlik alan siyah beyazlılar, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Rakip ağlara 9 gol bırakan Sanayispor, kalesinde ise gol görmedi.
B Grubu’nda 5 hafta sonunda Telekomspor, 11 puanla zirvedeki yerini korudu. Oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2’de beraberlik alan Telekomspor, 5 karşılaşma sonunda mağlup olmadı. Rakip ağlara 17 gol bırakan Telekomspor, kalesinde ise 5 gol gördü.
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