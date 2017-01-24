Sancaktarspor’u Yasa Boğan Ölüm

Malatya amatör küme futbol takımlarından Sancaktarspor’un genç oyuncusu Mehmet Ali Alkan, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Sancaktarspor U-16 takımının formasını giyen Alkan, Battalgazi İlçesi’nde tren ile otomobilin çarpışması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya’dan Elazığ’a yük taşıyan tren, Alkan’ın kullandığı 44 EC 166 plakalı otomobil, kontrolsüz hemzemin geçitte çarptı. Otomobili kullandığı iddia edilen 16 yaşındaki Mehmet Ali Alkan, Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan kardeşi Senanur (9) ve kuzeni Atakan’ın (12) ise tedavileri sürüyor.

Sancaktarspor Kulübü Başkanı Hikmet Alkan, “Genç oyuncumuz Mehmet Ali Alkan’ın ölüm haberi bizi yasa boğdu. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Ben İstanbul’dayım, ölüm haberini alınca Malatya’ya dönmek üzere yola çıktım. Mekanı cennet olsun, ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi