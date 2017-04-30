“Sandığa, Seçime Hile, Şaibe Karıştı Diyemediler”!.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Bizim dönemimize kadar bu ülkede yapılan çalışmalara baktığımız zaman yüzeysel bir takım pansuman tedbirler yapılıyordu. Ama biz AK Parti olarak köklü çözümlerden yana olduk” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında İlçe ziyaretlerinde bulundu. AKP Hekimhan, Kuluncak ve Darende İlçe Teşkilatlarında partililerle buluşan Şahin, yoğun bir tempoda gerçekleştirilen bir referandumu geride bıraktıklarını ifade ederek, referandumun kritiğini yapmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

2019 yılında yerel, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını kaydeden Şahin, “Vatandaşlarımız bu referandum sonucuyla bize ne demek istedi, biz ne anladık? Bunu nasıl yorumlamamız lazım? 2019 yılı Mart ayında yerel seçimler yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da ifade ettiler, 2019 yılı Kasım ayında da hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanımızı da yine aynı seçim günü oylamış olacağız. Bu süreci mutlaka iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekir” dedi.

16 Nisan’da gerçekleştirilen halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Şahin, “Referandumda biz, siyasi bir takım ideolojileri oylamadık, milletimizin geleceğini yeni baştan şekillendirmeye çalıştık. Bunu tek başına yapmamız imkan dahilinde değilken, mecliste yapmış olduğumuz bir çalışma neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de varılan konsensüs neticesinde meclisten geçirdik. Meclisten sonrada halkın beğenisine sunmaya çalıştık. 16 Nisan’da da milli iradeye göstermiş olduğumuz saygı neticesinde vatandaşımızın bu konudaki bize güvenoyu ve tercihini arzu ettik. Almış olduğumuz oylar yüzde 51,4, ‘hayır’ diyen kesimde yüzde 48,6 civarında. Arada 3 puanlık bir fark var” ifadelerini kullandı.

Şahin, muhalefetin halk oylamasına saygı duyması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Muhalefet her şeye karşı oldukları gibi referanduma da karşılardı. Yetmedi, tekrar iç hukuku tüketmek adına başta Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz ettiler. Danıştay’a ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurdular. Şuanda iç hukuk tüketerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidecekler. Avrupa kapılarına gidip adalet aramaya çalışacaklar ama burada herhangi bir adaletsizlik yok. Şuanda baktığımız zaman karşı çıktıları şey; sandığa atılan seçmenimizin oylarının konulmuş olduğu zarflarda, başta sandık başkanı olmak üzere onun asli görevleri içerisinde mühürlerden bir tanesinin eksik olmasıydı. Çok değişik dedikodular var. Bunun da normalde bir senaryonun parçası olduğunu ifade ediyorlardı. Biz bunları takıntı yapmıyoruz. ‘Sandığa, seçime hile karıştı, şaibe karıştı’ diyemediler. Uygulamaya zerre kadar itirazları yok ama ne olmuş yine sandık yönetim kurulunun zafiyetinden, unutkanlığından, sandık başkanlığının yapmış olduğu bir eksiklikten dolayı vatandaşımızın tercihinin değişmeyeceğini zaten biliyorlar. Biz vatandaşımızın tercihinin ne olduğuna bakıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu, Danıştay ve Anaya Mahkemesi de bu konuda nihai kararını verdi. Şuanda almış olduğumuz yüzde 50 artı 1 oyda olsa demokrasilerde bu 1 kişinin bu ülkenin kaderini belirleyecek bir nitelikte oyun olduğunu ifade eder ama biz şuanda yaklaşık 1,5 milyona yakın bir oy fazlamız var, buna saygı duyuyoruz. Muhalefetinde saygı duymasını şahsen ümit ediyorum. Ama maalesef bugüne kadar o olgunluğu göstermediler. Biz artık bundan sonra önümüze bakacağız.”

Milletvekili Şahin, AKP’nin herkesin partisi olduğunu ifade ederek, “Bizim dönemimize kadar bu ülkede yapılan çalışmalara baktığımız zaman yüzeysel bir takım pansuman tedbirleri yapılıyordu. Ama biz AK Parti olarak köklü çözümlerden yana olduk. Pansuman tediplerle vatandaşımızın gönlünü fethetmeye çalışmadık. Yol mu gerekiyor, aslanlar gibi yollarımızı yaptık. Hastane mi gerekiyor, hastanemizi yaptık. Gölet mi gerekiyor, göletlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın bizden talepleri neyse onları yerine getirmeye çalıştık. İşte iktidar dediğinizin böyle olması lazım. Bizden önceki dönemlerde 10 yılda bir milletin seçmiş olduğu iktidarları alaşağı ediyorlardı. Bu ülkede Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlardan daha fazla Milli Güvenlik Kurulu’nun almış olduğu kararlar eğer kabul görüyorsa, bu ülkede demokrasinin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Bugün artık kuvvetler ayrılığı denilen bir denge var. Bu kuvvetler ayrılığı noktasında herkesin haddini ve yerini bileceği bir dönemi yaşıyoruz. Bundan vatandaşımız, milletimiz memnunsa, bu birlikteliğimizi daha da perçinlememiz lazım” şeklinde konuştu.

Önemli bir süreci geride bıraktıklarını dile getiren Şahin, “Bu süreci daha çok önemli kılan etkenlerin başında da yedi düvel diyebileceğimiz bir kesimle mücadele ettik” dedi.

Milletvekili Şahin, ilçelerdeki temasları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla da bir araya geldi.

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