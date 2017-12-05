Saniyede 462 Litre Su Sisteme Kazandırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Malatya merkezde gerçekleştirdiği fiziki kayıp kaçak tespitleri sonucunda su tasarrufu yaparak 44 ayda 462 lt/sn suyu sisteme kazandırdı.

Fiziki Kayıp Kaçak Çalışmalarıyla Su Tasarrufu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de kayıp-kaçak su kullanımını en hızlı azaltan kurum seçilen MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya merkezde kayıp kaçak su kullanımının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Malatya merkezde su tesisatı borularının zaman içinde yıpranması, bağlantı yerlerinin hasar görmesi, şebeke borularının kullanım ömrünü doldurması gibi nedenlerden kaynaklı fiziki su kayıp-kaçaklar meydana geliyor.

Fiziki kayıp kaçak ekipleri tarafından belirlenen bölgelerde gece sessizliğinde dedektörlerle yer altı dinlenerek kayıp kaçak tespiti yapılarak suyun kontrolü sağlanıyor. Böylece sisteme kazandırılan su ile tasarruf sağlanıyor. Bu kapsamda yapılan kayıp-kaçak su kullanımı çalışmaları sonucunda 44 ayda 462 lt/sn su sisteme kazandırıldı. 44 ayda Malatya’da yapılan kayıp kaçak çalışmaları sonucunda 250 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak kadar su sisteme kazandırılarak su tasarrufu yapıldı.

17 Mahallede Suyun Kontrolü Sağlanarak Su Tasarrufu

Malatya merkezde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla içmesuyu altyapısını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borular kullanarak yeniden inşa ediyor. Yapılan bu çalışmaların yanı sıra kendi ekipleriyle 17 mahallede izole alt bölgeler oluşturuldu. Belirlenen izole bölgelerle 17 mahallede 137 kilometrelik hattın tamamının taramasını gerçekleştirdi. 276 noktada kayıp kaçak tespiti yaptı. Kayıp kaçakların tespiti sonucu arızaları gidererek 213 lt/sn suyu sisteme kazandırdı. İzole bölgelerde yapılan bu çalışmalarla suyun kontrolünü sağlayarak su tasarrufu sağladı. Böylece fiziki kayıp-kaçak su kullanımını en aza indirerek su israfının önüne geçiyor. Malatya’nın suyunu vatandaşların uzun yıllar kullanması için çalışıyor. Malatya merkezde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp-kaçak su tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bülten- malatyahaber.com