Şans Oyunları Resmen Özelleşti

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) şans oyunları özelleştirmesinde 2.755 milyar dolar bedelle 10 yıllık süreyle Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu’na lisans verilmesini onayladı.

Resmi gazete’de yer alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tebliğine göre, ÖYK 15 Temmuz tarihinde yapılan ihale sonucunda Piyango, Hemen-Kazan, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunları ile izin verilebilecek diğer şans oyunlarının 10 yıllık lisansının, 2.755 milyar dolar bedelle en yüksek teklifi veren Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu’na verilmesine onay verdi. İhaleyi kazanan şirketin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde lisans, 2.75 milyar dolar bedelle ikinci en yüksek teklif sahibi ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu’na verilecek.