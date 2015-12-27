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Malatya Haber -

Şantiyeden Kamyonu Çaldılar

Şantiyeden Kamyonu Çaldılar
  • 27.12.2015
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Malatya’da yol yapım çalışması yürüten şirketin şantiyesinde bulunan bir kamyonun çalındığı bildirildi.
 
Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesinde yol yapım çalışmalarının yürütüldüğü Malatya-Darende karayolunda şantiye yakınlarına park edilen sulama kamyonunun 10 gün sonra bırakıldığı yerde bulunamadığı bildirildi. Hırsızlık olayı ile ilgili jandarmaya ihbarda bulunulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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