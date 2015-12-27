Şantiyeden Kamyonu Çaldılar
Malatya’da yol yapım çalışması yürüten şirketin şantiyesinde bulunan bir kamyonun çalındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesinde yol yapım çalışmalarının yürütüldüğü Malatya-Darende karayolunda şantiye yakınlarına park edilen sulama kamyonunun 10 gün sonra bırakıldığı yerde bulunamadığı bildirildi. Hırsızlık olayı ile ilgili jandarmaya ihbarda bulunulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."