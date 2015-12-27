‘Sapık’ Zanlısına Tutuklama

Malatya’da 4 küçük çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen genç, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da B.A. (9), M.N.A. (8), İ.K. (9) ve M.N.K. (8) adlı kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen A.D. (19) adlı şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Cinsel taciz sonrasında küçük çocukları, “Kimseye söyleme, yoksa seni keserim” diye tehdit etmekle de suçlanan A.D., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, küçük çocukların bulunduğu adreslere hiç gitmediğini ileri sürdü. Polisteki sorgusu biten A.D., adli makamlara sevk edildi. A.D., mahkemece tutuklandı.

DİĞER OLAYLAR..

Yıldıztepe Mahallesinde 23.30 sıralarında polise başvuran 56 yaşındaki N.B. adlı şahıs, 26 yaşındaki Y.K.nin üzerinde sadece kilot olduğu halde motosikleti ile mahallede gezip naralar attığını, küfrettiğini öne sürdü. Şahıs hakkında Hayasızca Hareketler (Teşhircilik) suçlamasıyla işlem yapıldı.

Savcılığa başvuran 27 yaşındaki A.T. adlı kadın, 2005 yılında tanıştığı, kendisine evlenme vaadinde bulunan ve bu nedenle cinsel ilişkiye giren M.Ç. adlı şahsın, o yıllarda kendisinin psikiyatri tedavisi görmesinden de yararlandığını, sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Şahıs aranıyor.

Akçadağda polise başvuran 24 yaşındaki M.C. adlı bayan, 31 yaşındaki M.Y.Ö. adlı şahsın kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu öne sürerken, şahıs suçlamayı reddetti.