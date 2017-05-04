Tessa Connover (Katherine Heigl), uzun yıllar evli kaldığı, ayrıca Lily adında bir kız sahibi olduğu David’den (Geoff Stults) boşanmış olmanın etkisinden halen kurtulamamıştır. Üstelik David, nişanlı olduğu Julia’yı (Rosario Dawson) eski evlerine getirmiştir. Kıskançlıktan kendini kaybeden Tessa, Julia’nın hayatını cehenneme çevirmek için korkusuzca her yolu deneyecektir.

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Gerilim

Süre: 100 Dak.

Yönetmen : Denise Di Novi

Oyuncular : Katherine Heigl , Rosario Dawson , Geoff Stults , Cheryl Ladd , Isabella Kai Rice

Senaryo : Christina Hodson , David Leslie Johnson

Yapımcı : Denise Di Novi , Alison Greenspan

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