Saplantı
Tessa Connover (Katherine Heigl), uzun yıllar evli kaldığı, ayrıca Lily adında bir kız sahibi olduğu David’den (Geoff Stults) boşanmış olmanın etkisinden halen kurtulamamıştır. Üstelik David, nişanlı olduğu Julia’yı (Rosario Dawson) eski evlerine getirmiştir. Kıskançlıktan kendini kaybeden Tessa, Julia’nın hayatını cehenneme çevirmek için korkusuzca her yolu deneyecektir.
Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Gerilim
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Denise Di Novi
Oyuncular : Katherine Heigl , Rosario Dawson , Geoff Stults , Cheryl Ladd , Isabella Kai Rice
Senaryo : Christina Hodson , David Leslie Johnson
Yapımcı : Denise Di Novi , Alison Greenspan
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