“Sarfiyatın 4’te 1’ini Karşılıyor”

İnönü Üniversitesi Güneş Enerjisi Santralinin 2 yıllık süre içerisinde 5 milyon 600 bin TL katma değerinin olduğu belirtildi.

Kurulumu 2015 yılında tamamlanan ve aynı yıl Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) “Güneş” dalında büyük ödül alan güneş enerjisi santralinin Turgut Özal Araştırma Hastanesinin elektrik tüketiminin dörtte birini karşıladığı ifade edildi.

İşletme sorumlu Elektrik Elektronik Mühendisi Nihat Demirci İHA’ya yaptığı açıklamada, güneş enerji santralinin yılda 8 buçuk milyon kilovat saat elektrik ürettiğini ve bu üretimle üniversitenin 2 yılda 5 milyon 600 bin TL katma değerinin olduğunu söyledi.

“Elektrik sarfiyatının dörtte birini karşılamaktadır”

Geçen yıl faaliyete giren Karaciğer Nakil Hastanesinin elektriğinin bir kısmının da güneş enerji santralinden sağlandığını belirten Demirci, “İlk planladığımızda hastanemizin enerji sarfiyatının üçte birini buradan karşılamayı düşünüyorduk. Ancak geçen yıl karaciğer nakil hastanemizin de dahil olmasıyla birlikte bu elektrik sarfiyatımız arttı. Şu adan hastanemizin elektrik sarfiyatının dörtte birini karşılamaktadır. Santralimiz 5. 3 megavat gücünde olup, yaklaşık yılda 8 buçuk milyon kilovat saat elektrik almaktayız” dedi.

“Tesisimiz şuan rahatlıkla 3 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılaşacak durumda”

İşletme sorumlu Demirci, santralin 2 yılda 5 milyon 600 bin TL katma değer oluşturduğunu ifade ederek, “Fatura bedeli olarak 2015 yılı içerisinde bize 2 milyon 200 TL’lik bir katma değeri oldu. 2016 yılında da 3 milyon 400 bin TL katma değer sağlayarak, toplamda 5 milyon 600 bin TL katma değeri oldu bize. Tesisimiz şuan rahatlıkla 3 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılaşacak durumda” diye konuştu.

“Enerji santralinin kurulumu ve tecrübelerimizle ilgili üniversiteler ve belediyelerden talepler geliyor”

Birçok kuruluş ve belediyeden tecrübelerinden faydalanmak ve güneş enerji santrali kurmak için kendilerine başvurunu olduğunu da belirten Demirci, “Enerji santralinin kurulumu ve tecrübelerimizle ilgili kamu kuruluşlarından da talepler geliyor. Özellikle üniversitelerden, diğer kamu kuruluşlarından, belediyelerden bizden yarımcı olmamızı istiyorlar. Biz de gerekli teknik açıdan kendilerine yardımcı oluyoruz. Bildiğim kadarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesinin 300 kilovatlık bir tesisi var. Biz de bu konuda kendilerinden yardım istendiğinde yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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