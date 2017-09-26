‘Sarı Kurdelam Sarı’ Konseri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından konser programı düzenlenecek. 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 20.00’da başlayacak konsere tüm vatandaşlar davet edildi.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki Sanat Galerisi Salonu’nda düzenlenecek konseri MABESEM Sanatçılarından Sena Altıntop verecek. “Sarı Kurdelam Sarı” adlı konserde MABESEM Müzisyenleri de Sanatçı Altıptop’a eşlik edecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MABESEM kapsamında çok sayıda sanatsal kursun yanısıra enstrüman kursları da düzenleniyor. MABESEM Enstrüman Kurslarında yetişen kursiyerler hem müzik aletlerini kullanmayı öğreniyor hem de aldıkları ses eğitimi sonucu konserlere katılabiliyorlar. MABESEM Ses ve Söz Sanatçıları zaman zaman konserler veriyorlar.

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