Final

Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Malatya Haber -

‘Sarı Kurdelam Sarı’ Konseri

‘Sarı Kurdelam Sarı’ Konseri
  • 27.09.2017
  • 0

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından konser programı düzenlenecek. 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 20.00’da başlayacak konsere tüm vatandaşlar davet edildi.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki Sanat Galerisi Salonu’nda düzenlenecek konseri MABESEM Sanatçılarından Sena Altıntop verecek. “Sarı Kurdelam Sarı” adlı konserde MABESEM Müzisyenleri de Sanatçı Altıptop’a eşlik edecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MABESEM kapsamında çok sayıda sanatsal kursun yanısıra enstrüman kursları da düzenleniyor. MABESEM Enstrüman Kurslarında yetişen kursiyerler hem müzik aletlerini kullanmayı öğreniyor hem de aldıkları ses eğitimi sonucu konserlere katılabiliyorlar. MABESEM Ses ve Söz Sanatçıları zaman zaman konserler veriyorlar.

Bülten

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."