Gençlik ve Spor Bakanlığınca ‘’Vefakâr Gençlik Fedakâr Ecdadını Unutmayacak’’ temasıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü” Vali Mustafa Toprak’ın katılımı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü’nün Beydağı eteklerindeki kampus alanında gerçekleştirildi.

Bölge Müdürlüğü girişinde başlayan yürüyüşe, Vali Yardımcısı Miktat Alan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, İl Müftüsü Ümit Çimen, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Hanefi Acar, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Personeli, itfaiye arama kurtarma ekibi, çeşitli kurum ve kuruluşların amirleri, gençlik merkezi üyesi gençler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürüyüş öncesi katılımcılara atkı, bere ve Türk Bayrağı dağıtıldı. Sarıkamış Şehitlerini anmak amacıyla gerçekleştirilen yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş sonrası Bölge Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fındıklı günün anlamına binaen yaptığı konuşmada, ”Bugün 102.nci seneyi devriyesi olan tarihimizdeki elim bir facianın yıldönümü. Gerek Sarıkamış şehitlerimizin, gerekse 1071’den beri bu toprakların bize yurt olabilmesi için canını feda eden tüm şehitlerimizin Aziz Hatıraları önünde saygı minnet ve şükranla eğiliyoruz.” diyerek başta Vali Toprak olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Vali Toprak’da katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada “90 bin askerin şehit olmasına rağmen, vatan evlatları donarak, tipiden boğularak, şehit olmalarına rağmen vatanımızı koruma adına yapılması gerekeni yaptılar. Vatanı sahipsiz bırakmadılar.

Ülkemizin geleceği uğruna o sıkıntılı anlarda 90 bini aşkın vatan evladımız, askerimiz Allahuekber Dağlarında Sarıkamış’ta Vatanımızın her bir karışını kollama ve kollama adına şehit düştüler. O dönemde her bir noktada etrafı sarılmış kuşatılmış, vatanımızın istilaya uğramıştı. Canımız kanımız pahasına vatanımızın ülkemizin topraklarını müdafaa ettik. Allahuekber Dağlarında yaşanan o elim hadisede bunlardan biridir. Ama neticede sonuçta 90 bin şehidi vermemize rağmen, asla ve asla sahipsiz bırakmadılar.

20-40 yaşında değil, 14-15 yaşındaki çocuklar adeta orada büyükleştiler, o yaşlarda vatanı koruma sorumluluğunu aldılar. İki gün önce katıldığım bir programda gösterilen bir Sinevizyonda önceden çekilmiş b ir video da yaşlı teyzemiz, ‘Burada sadece hatıraları kaldı’ sözlerini sarf etmiş, o sözler o an için üzüntü ve acı içerisinde söylenmiş sözlerdi. Orada şehit olan vatan evlatları o hatıralarıyla birlikte bir emaneti de bize bıraktılar, şehit oldular ama bu mukaddes vatanı hiçbir şekilde düşmana vermediler, o emaneti bize verdiler bizde geleceğe bu emaneti aynı şekilde aktaracağız.

Haçlı ittifakının değişik kılıflar içerisinde değişik piyonlar kullanarak ister adı PKK, KCK, DEAŞ, MLTKP, DHKPC, FETÖ/PDY piyonlarını, bizde ecdadın vefakârlığının karşılığı olarak, canımızı ve kanımız pahasına aldığımız emaneti gelecek kuşaklara götüreceğiz.” dedi.

Gençlik Merkezi üyesi Aslı Zencirli’nin okuduğu ‘Beyaz Ölüm’ adlı şiirin ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Çimen tarafından Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitler için okunan dualara burada bulunan herkes katıldı.

Duanın ardından yürüyüşe katılanlara ikram edilen çorbadan almak için gençlerle sıraya giren Vali Toprak ve protokol üyeleri birlikte çorbalarını içip sohbet etiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Vali Toprak, yürüyüşün düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com