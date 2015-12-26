Sarkozy’e Yanıt Aznavour’dan



Charles Aznavour, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını değerlendirerek, ”1915 olaylarıyla ilgili iddiaları gündeme getirmekle Ermenilerin hiç bir zaman başarı elde edemeyeceğini” söyledi.



Ermenistan ziyaretine başlamadan önce, “Trajedinin ismini herkes cesaretle söylemeli, bu soykırımdır” diyerek Türkiye’yi sert bir dille eleştiren Sarkozy’nin açıklamaları, beklendiği gibi Türkiye’de büyük bir tepkiyle karşılandı.

Sarkozy’nin Türkiye’nin AB üyeliği ve 1915 olaylarıyla ilgili söylemlerine, Türkiye’den sert eleştiriler gelmeye devam ederken, destek amacıyla Ermenistan’a giden şarkıcı Charles Aznavour’dan Sarkozy’ye cevap niteliğinde açıklamalar geldi.

‘BAŞARI ELDE EDEMEYECEĞİZ’

Azeri Azertaç ajansının haberine göre, Les Nouvelles D’Armenie dergisine bir demeç veren Aznavour, ”Bu mesele beni sıktı. Biz bu yolla hiç bir zaman başarı elde edemeyeceğiz. Hangi devlet kendi çıkarlarını hiçe sayıp bizi savunuyor ki? Hiç biri. Hiç bir devlet hiçbir zaman bu meselede bize yardımcı olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Türk modelinin bugün Araplar için ilham kaynağı olduğunu söyleyen Aznavur, böyle bir durumda Türklerin giderek daha da güçlü hale geldiğini söyledi ve ”Türkiye ayrıca G-20’nin üyesi. Ermenistan ise acılar çekiyor ve giderek boşalıyor. Böyle bir durum kime yararlı? Bir kaç mafya babasına mı?” diye ekledi.

‘ERMENİSTAN ‘SOYKIRIM’ TERİMİYLE FAZLA GELİŞEMEZ’

Tüm dikkatini ”soykırım” terimine yönlendiren Ermenistan’ın, böyle bir durumda fazla gelişemeyeceğini belirten Aznavour, ”Ermenistan büyük tehlikeyle yüz yüzedir. Herkes bu terim üzerine yoğunlaşmış.

Anlamıyorum, bu durumda Ermenistan nasıl gelişebilir? Bu mantık bizi nereye götürecek? Beni bu düşüncelerimden dolayı kınayan kişiler nerde? Bu kişiler acaba Ermenistan’a yardım etmek için ne yaptı? Ermenistan’a para gönderiyorlar mı? Bu kişiler bana akıl veremez, ben onlara akıl vermeliyim” ifadelerini kullandı.

‘ERMENİ HALKI ZOR DURUMDA’

Ermeni halkının zor durumda olduğunu ve halkın her geçen gün ülkeyi terk etmeye devam ettiğini ifade eden Aznavour, bu durumun önüne geçmek için her hangi bir çalışmanın yapılmadığını söyledi.

Ülkedeki nüfusla ilgili rakamların abartıldığını belirten Aznavour, şöyle devam etti: ”Ülkede kaç kişi kaldı? 2,3 milyon deniyor, hükümet ise 3,6 milyon olduğunu söylüyor ama bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Kısa bir sürede bu rakamlar 1,8 milyona, daha sonra ise bir milyona düşecektir. Bu durumda ne olacak, Çinlilerden mi yardım isteyeceğiz?”

‘ÖNCE KENDİLERİ AYNAYA BAKMALI’

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Ermenistan ziyareti sırasında Türkiye’ye “tarihle yüzleşme” çağrısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye cevap verdi.

Türkiye’nin 1915 olaylarıyla ilgili gocunacak bir yönü olmadığını söyleyen Davutoğlu, “Tarihle yüzleşme tavsiyesini bize söyleyenler önce aynaya baksınlar” dedi.



Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

