Şaşırtan ‘Rapor’ !

Kemal Göktaş-Vatan Gazetesi

‘Davulcuyu Dövdüler Kalabalığı Tahrik Ettiler’



Sürgü’deki olaylarla ilgili jandarma raporunda Alevi aile suçlandı. Saldırganlar serbest bırakılırken davulcu tutuklandı. Saldırıya uğrayan aile fertlerine de saldırganlar kadar hapis isteniyor…



Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü beldesinde Alevi bir ailenin evinin taşlanması ve beldeden göç etmeleri için tehdit edilmeleri olayı ile ilgili soruşturmada saldırganları kışkırttığı iddia edilen Ramazan davulcusu “suça tahrik” ettiği iddiasıyla tutuklanırken jandarmadan ilginç bir açıklama geldi.



Malatya İl Jandarma Komutanlığı rutin olarak açıklanan Basın Bülteni’nde Sürgü’deki olaylara diğer asayiş olaylarının ardından “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında yer verildi. Bültende olayla ilgili saldırıya uğrayan Alevi ailesinin suçlanması dikkat çekti. Bültende, “28 Temmuz 2012 günü saat 02.00 sıralarında, ramazan davulcusu M.E.’nin (Mustafa Efşi), H.E. (Hasan Evli) ve oğlu S.E. (Şeyho Evli) tarafından darp edilmesi olayı sonrası, 29 Temmuz 2012 günü saat 01.30 sıralarında, ramazan davulcusu M.E.’nin beraberindeki yaklaşık 100 kişilik kalabalık bir grupla H.E. ve ailesinin ikamet ettiği evin bulunduğu bölgeye gelerek, burada davul çaldıkları, İstiklal Marşı söyledikleri ve tekbir getirerek slogan attıkları” iddia edildi.



Kalabalığın evi taşlamasını ev sahibi S.E’nin grubu tahrik etmesine bağlayan Jandarma bülteninde “Kalabalık gruba karşı ev sahibi S.E.’nin bağırarak grubu tahrik etmesi sonucu gruptan kimliği tespit edilemeyen bir veya birkaç kişi tarafından H.E.nin evine taş atılması neticesinde; evin pencere camları kırılmıştır” denildi. Açıklamada, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olaya karışan ve eve taş atan 23 şahsın tespit edildiği, şahısların ifadelerinin alınmasına müteakip Başsavcılığa sevk edildikleri ve mahkemenin davulcu M.E’yi tutukladığı, diğer şahısların ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları bildirildi.



Edinilen bilgiye göre davulcu Efşi, “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla tutuklandı. Serbest bırakılan 22 kişi hakkında ise “mala zarar verme” suçundan soruşturma yürütülüyor. Evli ailesinden baba Hasan ve oğlu Şeyho Evli’nin ise davulcuya darp ettikleri iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören “kasten yaralama” suçundan soruşturuldukları ve 29 Temmuz’da jandarmada ifadelerinin alındığı belirtildi.



Olay yeri inceleme raporunda evin camlarının ve çatıdaki tuğlaların kırıldığı, prefabrik evin bazı bölümlerinde çökme olduğu belirtildi. Raporda, evin duvarında 3’er adet sıralı 2 grup halinde deliğin olduğu, Hasan Evli’nin bu deliklerin eve açılan ateşle oluştuğunu söylediği belirtildikten sonra “Delikler üzerinde gözle yapılan incelemede deliklerin, çivilerin duvar üzerinde tutturulması için açılmış matkap deliği olabileceği kanaatine varıldı” ifadesi yer aldı.



Görüntü kaydı yok



Evli ailesinin avukatı Ali Hamurcu ise “Olay sırasında jandarma havaya ateş açmış. Müvekkillerim, saldırgan grup içerisinden de ateş edildiğini iddia ediyor. Ama jandarma tüm mermi kovanlarını topluyor ve olay yeri inceleme raporunda bu mermilere ilişkin bilgi yer almıyor. Ayrıca iki gece süren bu olaylarla ilgili jandarmanın görüntü kaydı yapmaması da dikkat çekici” dedi.

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