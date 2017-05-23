19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Malatya’da satranç turnuvası yapıldı. Yoğun bir katılımla üç kategoride gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgesi verildi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Malatya İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Satranç Eğitim Merkezi’nde 19 Mayıs Satranç Turnuvası düzenlendi.

İki gün süren turnuvaya yoğun bir katılım oldu. Küçükler, yıldızlar ve açık kategoride gerçekleştirilen turnuva büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne oldu.

Turnuvada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

Küçükler

1-Salih Köse

2-Ömür Efe Özbey

3-Ömer Talha Ekici

Yıldızlar

1-Efe Şahin

2-Berkay Dündar

3-Barış Gönen

Açık

1-Ferman Alkan

2-Salih Alan

3-Arda Çapraz.

Yeni Malatya Gazetesi