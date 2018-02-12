Satranç Turnuvası Yapıldı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya‘ya gelişinin 87. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası sona erdi.
Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya‘ya gelişinin 87. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Satranç Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen Satranç Turnuvası, 2 gün sürdü.
Turnuvada, küçükler, yıldızlar ve açık kategorilerinde 64 sporcu yarıştı.
Müsabakalar sonucunda küçüklerde Eymen Akbayır birinci, Ecrin Alkan ikinci, Eymen Yiğt Konak üçüncü oldu.
Yıldızlarda Tarık Emre Toy’un birinci, Onur Baran’ın ikinci, Battal Barış Çıplak’ın üçüncü tamamladığı turnuvada, açık kategoride ise Mustafa Gül birinci, Ağdar Alak ikinci Efe Şahin üçüncü oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalyaları, Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy tarafından verildi.