“Satrancı Destekleyen Büyük Bir Organizasyon”

Açılışını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın yaptığı 4.Yeşilyurt Ulusal Satranç Turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın, satrancın yaygınlaşmasını destekleyen büyük bir organizasyonu başarıyla düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

BAKANLAR VE AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen turnuvada sporcularla bir araya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, turnuvaya katılan sporculara ve ailelerine başarı dileklerini sundular.

BAŞKAN POLAT, YEŞİLKONAK ÖĞRENCİLERİNİN EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLERİNİ HEDİYE ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a günün anısına Yeşilkonak kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserleri hediye etti.

“SATRANCIN ERKEN YAŞLARDA ÖĞRENİLMESİNİ TEŞVİK EDİYORUZ”

Turnuvanın amacı ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, zekâ gelişimi ve stratejik düşünmeye önemli katkısı bulunduğu bilim adamları tarafından açıklanan satrancın erken yaşlarda öğretilmesi ve öğrenilmesine destek vermek amacıyla düzenledikleri 4.Yeşilyurt Ulusal Satranç Turnuvasına gösterilen ilgi ve alakanın kendilerini onurlandırdığını söyledi.

“HEDEFİMİZ; SATRANCA OLAN İLGİYİ ARTIRMAK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çocukların gelişim süreçlerindeki ‘düşünme ve sorgulama yeteneklerinin’ güçlenmesine büyük katkı sağlayan satranç gibi akıl oyunlarına büyük destek verdiklerini ifade ederken, “Açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, Valimize, misafirlerimize, ülkemizin farklı kentlerinden gelerek turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Dünyada akıl oyunu olarak bilinen, erken yaşlarda öğrenilmesi halinde zekâ gelişimi ve stratejik düşünmeye önemli katkısı bulunan satrancın kentimizde ve ilçemizde yaygınlaşmasına önem veriyoruz. İyi bir nesil yetiştirmek istiyorsak bunun ilk hamlesini erken yaşlarda yapmalıyız. Çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve zekâ gelişimlerini artıracak etkinliklere önem veriyoruz” dedi.

“YEŞİLYURT, KÜLTÜREL VE SPORTİF ORGANİZASYONLARIN MERKEZİ OLDU”

Yeşilyurt’un kültürel ve sportif organizasyonlarda isminden söz ettiren, sosyal sorumluluk projeleriyle birçok yerel yönetimin yakından takip ettiği bir ilçe olduğunu belirten Başkan Polat, “Malatya ve Yeşilyurt’un kültürel, sportif ve sanatsal yönden hak ettiği hizmetleri alabilmesi adına Yeşilyurt Belediyesi olarak çok sayıda ulusal ve uluslar arası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptık. Yeşilyurt, kültürel, eğitim ve sportif organizasyonların merkezi olmuştur. Kurum, kuruluş ve meslek örgütlerimizle ortaklaşa paneller, konferanslar, çalıştaylar, seminerler ve turnuvalar düzenleyerek hem kentimizin tanıtımına katkı yapıyoruz hem de kentimizin kültürel yönden daha iyi noktaya ulaşması adına çaba sarf ediyoruz. 2015 yılından beri sürdürdüğümüz ‘Bir Gülücük Yeter’ projemiz kapsamında ilkokul birinci sınıflarda okuyan öğrencilerimize dört yıl içerisinde 24 bin 500 adet satranç takımı hediye ettik. Bu yıl dördüncüsüne ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz Yeşilyurt Ulusal Satranç Turnuvamıza katılan sporcularımız bir yandan yarışırken diğer yandan stratejik düşünerek zihinsel yaratıcılıklarını ortaya koydular. Beş ayrı kategoride düzenlenen turnuvamızda dereceye giren sporcularımıza toplam 16 bin TL. para ödülünün yanı sıra katılım belgeleri ve madalyalarını takdim edildi. Turnuvamıza katılmak için ülkemizin farklı kentlerinden gelen sporcularımızı ve kıymetli aile mensuplarını Malatya ve Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonun hayata geçmesinde aylardır çok yoğun bir şekilde çalışan Satranç Federasyonu İl Temsilciliğimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ” diye konuştu.

“AMATÖR SPORU DESTEKLEYEN HACI UĞUR POLAT BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER”

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir ile Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ise, amatör spor branşlara verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler.

İKİ GÜN SÜREN TURNUVA SONUNDA ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

“Aklına Sağlık” sloganıyla özdeşleşen ve ülke çapındaki satranç severlerin dikkatini çekmeyi başaran Yeşilyurt Satranç Turnuvasında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Malatya merkezli uydu yayını yapan Vuslat Tv’den canlı yayınlanan törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, turnuvanın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başta olmak üzere Satranç İl Temsilciliğine, hakemlere, antrenörlere ve erken yaşlarda satranç sporuna ilgi duyup yarışmalara katılan sporculara teşekkürlerini sundu.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Başkan Yardımcısı Şahin yarışmalara il dışından katılan sporcu ve ailelerini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederken, turnuvanın düzenlendiği Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezini tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile iki gün boyunca yarışmacıları ağırlayan Sanat Merkezi Müdürü Çoşkun Karaağaç ve personellere teşekkür etti.

BEŞ AYRI KATEGORİDE DÜZENLENEN TUNRUVADA 16 BİN TL. PARA ÖDÜLÜ DAĞITILDI

Beş ayrı kategoride düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara 16 bin TL. para ödülüyle birlikte katılım belgeleri ve madalyaları dağıtıldı.

Ödül alan sporcular şunlar;

10 Yaş Altı Kategoride

1.Kutay Sakmak, 2. Hüseyin Şahin, 3.Eymen Akbayır, 4. Ahmet Selim Uygun, 5. Tuna Pılat

12 Yaş Altı Kategoride

1.Barış Ertürk, 2. Altuğ Gündoğan, 3.Berkay Can Temel, 4. Sungur Gürsu, 5. Şamil Ekici

14 Yaş Altı Kategoride

1.Yusuf Batın Yağcı, 2. Arda Çapraz, 3.İhsan Kılınç, 4. Salman Deniz Çoşkun, 5. Hüseyin Matyar

16 Yaş Altı Kategoride

1.Kağan Aydınçelebi, 2. Mehmet Koç Doğan, 3.Ahmet Burak Gürsu, 4. Ömer Nalbant, 5. Yunus Emre Özbirecikli

18 Yaş Altı Kategoride

1.İbrahim Özdemir, 2. Ferman Alkan, 3.Bilal Hamdi Aytekin, 4. Doğan Gür, 5. Ahmet Tarık Gedikoğlu

Bülten