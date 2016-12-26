Satrançta İl Seçmeleri Yapıldı

Satranç Malatya İl Seçmeleri gerçekleştirildi. İl seçmelerinde başarılı olan sporcular, Satranç Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkını kazandı.

Satranç İl Seçmeleri hafta sonu Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyük bir çekişmeye sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular, Satranç Türkiye Şampiyonası biletini aldı.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda il birinciliğini Ali Ekber Doğan elde etti. İl ikincisi Ferman Alkan olurken, İl üçüncülüğünü ise Ünal Dönmez aldı.

Öte yandan il seçmesinde Ecrin Alkan, İlyas Köseoğlu ve İbrahim Sucu ise sergiledikleri performansla öne çıkan sporcular oldu.

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, “İl seçmelerimiz oldukça güzel geçti. Çekişmeli geçen turnuva sonucunda Ali Ekber Doğan il birincisi, Ferman Alkan il ikincisi, Ünal Dönmez ise il üçüncüsü oldu. Sporcularımız 2017 Satranç Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti. Sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi, AA