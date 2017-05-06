“Savaş İlan Edilmesi Anlamına Gelir”
Rusya Federasyon Konseyi, ABD’nin Rusya’ya ait Uzakdoğu’daki limanları kontrol etmesinin, açıkça savaş ilan edilmesi anlamına geleceğini bildirdi.
Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin Uzakdoğu’da Rus limanlarını denetlemesinin açıkça savaş ilanı anlamına geleceğini belirtti.
MOSKOVA (İHA) –
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