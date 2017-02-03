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Malatya Haber -

Savcı İtiraz Etti 4 Öğretmen Tutuklandı

Savcı İtiraz Etti 4 Öğretmen Tutuklandı
  • 03.02.2017
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FETÖ/PDY suçlamasıyla gözaltına alınan, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan daha önce görevden ihraç edilmiş 4 öğretmen, Cumhuriyet Savcısı’nın itirazı üzerine tutuklandı.

Valilikten 4 öğretmenin tutuklanmasının yanı sıra gözaltına alınan 5 şüpheli ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları vb. gerekçelerle İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenlik görevlerinden KHK ile ihraç edilip gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılanlardan 4 kişi Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucu tutuklanmıştır.

Ayrıca KHK ile öğretmenlik görevlerinden ihraç edilen, firari durumda bulunan 2 şahıs, 2 İnfaz Koruma Memuru, İl dışı talimatı ile Doğanşehir İlçesinde 1 Polis Memuru olmak üzere 5 şahıs da ilaveten gözaltına alınmıştır.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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