Savcı İtiraz Etti 4 Öğretmen Tutuklandı

FETÖ/PDY suçlamasıyla gözaltına alınan, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan daha önce görevden ihraç edilmiş 4 öğretmen, Cumhuriyet Savcısı’nın itirazı üzerine tutuklandı.

Valilikten 4 öğretmenin tutuklanmasının yanı sıra gözaltına alınan 5 şüpheli ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları vb. gerekçelerle İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenlik görevlerinden KHK ile ihraç edilip gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılanlardan 4 kişi Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucu tutuklanmıştır.

Ayrıca KHK ile öğretmenlik görevlerinden ihraç edilen, firari durumda bulunan 2 şahıs, 2 İnfaz Koruma Memuru, İl dışı talimatı ile Doğanşehir İlçesinde 1 Polis Memuru olmak üzere 5 şahıs da ilaveten gözaltına alınmıştır.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com