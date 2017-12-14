Savcı İtiraz Etti Tutuklandı

Bolu’da yayın yapan bir kanalın sahibi M.A., iş adamlarından tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine ikinci kez hakim karşısına çıkan M.A.tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması Bolu Çatı Yapılanması davasında tutuksuz yargılanan A.O. isimli iş adamı, Bolu’da yayın yapan bir televizyon kanalının sahibi olan M.A.’nın kendisinden para istediğini, vermemesi halinde televizyon kanalından kendisine FETÖ’cü damgası vuracağını söylediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü A.O.’nun seri numaraları alınmış paraları olaya aracılık ettiği iddia edilen L.Y.’nin mağazasında M.A.’ya verirken operasyon yaptı. Televizyon sahibi M.A., aracılık ettiği iddia edilen L.Y. ve M.A.’nın sahibi olduğu televizyon kanalında program yapan İ.A. gözaltına alındı.

Şahıslar 4 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan şahıslardan M.A. ve L.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.A. ise, herhangi bir adli kontrol şartı olmadan mahkemeden serbest bırakıldı.

Savcılık itiraz edince televizyon sahibi tutuklandı

Bolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından televizyon sahibi M.A. ve olaya aracılık ettiği öne sürülen L.Y.’nin adli kontrol şartıyla, İ.A.’nın ise herhangi bir koruma tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakılmaları üzerine Bolu Cumhuriyet Savcılığı karara itiraz etti.

Düzce Sulh Ceza Hakimliğinin itirazı kabul etmesi üzerine M.A., bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu, iha