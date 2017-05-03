Savunma Sanayi Ödülü Malatyalı Kadın Girişimciye

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 2017 Yılı Savunma Sanayi Özel Ödülü’nü, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir’in de katıldıkları törende ‘En Girişimci Sanayici’ olarak Malatyalı kadın girişimci Dilek Yurtseven aldı.

Ailesinin 40 yıl sürdürmüş olduğu medikal malzeme pazarlama işini, medikal malzeme üretimine çeviren ve 6 yıldır Malatya İŞGEM bünyesindeki tesisinde üretim yapan Dilek Yurtseven, bununla kalmadı, şuanda tesisinde savunma sanayi için de üretim gerçekleştiriyor.

KOSGEB’den almış olduğu destek ile tesisini kuran ve Avrupa standartlarında üretim yapan Dilek Yurtseven, işini kurarken devletten almış olduğu desteği yerinde kullandı ve 25 kişiyi de istihdam etti. Yurtseven, KOSGEB desteği ile hem işini büyüttü, hemde bu kez devlete hizmete çevirdi ve en önemli sanayi kollarında olan savunma sanayi için de malzeme üretmeye başladı.

Göztepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren İŞGEM bünyesindeki tesisinde 6 yılda hem ihracat aşamasına gelen ve hemde savunma sanayine malzeme üreten Dilek Yurtseven, bunun haklı gururunu yaşıyor.

Ödülünü Savunma Sanayi Müsteşarı Demir’den alan Ottoman Grup İmplant Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Yurtseven, “Babadan devraldığımız bir sektör ve bir meslek, 40 yıllık bir tecrübemiz var. Biz daha önce medikal malzeme ameliyat malzemeleri satışı yapıyorduk. 2011 yılında işbirliği-güçbirliği ile beraber üretime geçmeyi planladık ve geçtik. 2011 yılında KOSGEB’in desteği ile İşbirliği-Güçbirliği Programı ile Ottoman Grup İmplantı kurduk. Yaklaşık 6 senedir üretim yapmaktayız. 6 senede Avrupa standartları içerisinde üretim yapacak düzeye geldik. 6 sene gibi kısa bir süre içerisinde Ottoman Grup İmplant olarak Türkiye genelinde ciddi bir bayii sayısına ulaştık” dedi.

-BU BAYRAĞI MALATYA’DA DALGALANDIRMAK İSTEDİK

Savunma sanayiine girişleri ile ilgili olarak da konuşan Dilek Yurtseven, “Son 1 senedir ciddi bir çaba içerisindeydim. Gitmediğimiz kapı kalmadı. Kendimizi tanıtmadığımız kapı kalmadı. ASELSAN olsun, ROKETSAN olsun, işte TAI, TUSAŞ .. Bu arada Malatya’da Saha İstanbul üyesiyiz. Saha İstanbul nedir? Saha İstanbul, sadece İstanbul değil, Türkiye genelindeki Savunma ve Havacılık Kümelenme Derneği. Biz son 1 senedir zaten savunma sanayi ile ilgili ciddi çaba sarf ediyoruz. Savunma sanayi ile ilgili ciddi bir şey yapabilir miyiz, Malatya’da bu bayrağı dalgalandırabilir miyiz diye bir çalışma içine girdik. Çünkü bizim alt yapımız buna müsait, çünkü biz ince işçilik, hassas işçilik yapıyoruz. Makinelerimiz mevcut, personelimiz mevcut. Böyle bir ödül almak çok güzel bir duygu.” ifadelerini kaydetti.

-YAPILMAYANI YAPMAK LAZIM, DİYE DÜŞÜNDÜK…

Medikal üretim konusunda Avrupa ve Amerika’daki üretimlerle yarışacak düzeyde olduklarını belirten Dilek Yurtseven, “Biz medikal sektöründe de, ameliyat malzemesi ürünü üretirken de, yani bu işe başlarken de ne yapabiliriz, yani Türkiye’de üretilmeyen, Malatya’da yapılmayan, Türkiye’de yapılmayan ne yapabiliriz, yani memleketimize nasıl katma değer sağlayabiliriz, diye düşündük. Bir kayısı ile bir tekstil ile uğraşamayız, çünkü herkes uğraşıyor. Yapılmayanı yapmamız lazım, olmayanı Türkiye’ye, Malatya’ya kazandırmamız lazım. Hamdolsun biz şuanda medikal sektörde kalça protezi, diz protezi üretiyoruz ki bizim rakiplerimiz Almanya, Fransa, Amerika, İspanya. Biz bunlara eşdeğer ürün üretiyoruz. Bunların artık Türkiye’deki önünü kesip, üstüne Türkiye olarak yurtdışına ihraç etmeyi de düşünüyoruz. Yavaş yavaşta bunlara başladık.” şeklinde konuştu.

HEDEF: MALATYA’YA SAVUNMA SANAYİ TESİSİ KURMAK

Yurtseven; “Savunma sanayi içinde Malatya’da bizim alt yapımız mevcut. Ne yapabiliriz daha fazla diye düşündük. Makinelerimiz mevcut, alt yapımız, personelimiz, mühendislerimiz var. Malatya’da da savunma sanayinin bayrağını dalgalandırmak istediğimiz için, hatta ufak ufak başladık. İlerleyen süreçte Malatya’ya komplike bir savunma sanayi noktasında bir yatırım getirmeyi düşünüyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Dilek Yurtseven, Battalgazi Belediye Meclisi’nde de AKP üyesi olarak görev yapıyor.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com