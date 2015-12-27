“Sayın Bakan Rica Ediyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ulaştırma Komisyonu bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada; Hekimhan, Arguvan, Yazıhan, Arapgir, Kemaliye, Keban, İliç ilçelerini havaalanına bağlayan yolu gündeme getirerek, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a hitaben, “Tohma Çayı’nın üzerine bir köprü yapılırsa bu mesafe 40 kilometre kısalıyor. Bu konuda sizin desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Milletvekili Ağbaba, Ulaştırma Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, “Malatya-Sivas karayolu var ki, bu karayolu sadece Sivas’la Malatya’yı birbirine bağlayan bir karayolu değil; bu karayolu Elazığ’dan başlayarak doğuya doğru ve Adıyaman’dan başlayarak güneye doğru birçok ili Karadeniz’e bağlayan bir yol. Geçen yıl 55 kilometresinin ihalesinin yapıldığı ilan edildiği halde herhangi bir çalışma olmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba, son günlerde gündemde olan karayollarının özelleştirilmesi konusuna değinerek, “Büyük sorunlar yaşanacağını belirtmek istiyorum. Karayollarının; yapım, bakım, onarım ve bağlantı yollarıyla birlikte, araç, makine parkları, arazileri, bakım evleri, binaları, komplekslerinin ihaleye çıkarılmış olduğunu duyuyoruz. Malatya’da Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iki tane şube var. Biri Arapgir’de, biri de merkezde. Bu ihaleler yapıldığı zaman çok sayıda sorun ortaya çıkacak. Taşeron işçiler, karayollarında çalışan insanlar mağdur edilecek. Özelleştirme uygulamalarını biliyoruz. Bu ihaleler iptal edilmeli, özelleştirmeler durdurulmalıdır” diye konuştu.

“Başbakanın ilan ettiği bir yol var; Arapgir-Divriği karayolu. Burası yapılmış gibi gözüküyor ama Sayın Bakanım, burası yapılmış değil. Her gittiğimde oranın bir ölüm yolu olduğunu görüyorum” diyen Ağbaba, şunları söyledi:

“İstanbul Milletvekilimiz Mevlüt Aslanoğlu da geçtiğimiz dönemlerde bu yolla ilgili çok uğraş vermişti. O karayolu hala yapılmış değil; Sivas tarafı yapıldı, Malatya tarafı yapılmadı. Sürgü-Erkenek yolu da yapıldığı halde, tekrar tekrar ihale edildi. Maalesef bu yolda çökmeler oluyor ve çökmeleri müteahhit firma değil Karayolları yapmak zorunda bırakılıyor.”

Ağbaba, Malatya’da yapımı devam eden yollarla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, “Erkenek Tüneli’nde hala bir çalışma yok. ‘Karahan Geçidi 2010’da bitirilecek’ dendi, hala bitirilemedi. Birde Malatya-Adıyaman yolu var. Malatya-Adıyaman yolu da tam bir kangren oldu. Bu, yıllardan beri her seferinde söz verilen, Malatya’yla Adıyaman’ı birbirine bağlayan mesafeyi çok kısaltacak bir yol ama maalesef bu yolda da bir çalışma olmadı. Çelikhan-Malatya yolu, Gündüzbey-Yeşilyurt, bu yolda bir çalışma maalesef yok” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Ulaştırma Bakanı Yıldırım’a hitaben yaptığı konuşmada, son olarak şu ifadeleri kaydetti:

“Şimdi, bir de önerim var. Bunu daha önce de sizinle paylaşmıştım. Bu önerimi dikkate alırsanız çok memnun olurum. Sizin ilinizi de ilgilendiren bir yol var. Hekimhan, Arguvan, Yazıhan, Arapgir, Kemaliye, Keban, İliç; bu ilçelerin tamamını havaalanına bağlayan bir yolumuz var. Eğer Yazıhan ilçesinde, Tohma Çayı’nın üzerine küçük bir köprü yapılabilirse bu mesafe 40 kilometre kısalıyor. Bu konuda sizin desteklerinizi bekliyoruz. Eğer hem Malatya’nın hem bölgenin faydasınaysa -ki ben öyle olduğuna inanıyorum- bu konuda sizin desteklerinizi bekliyoruz. Eğer bunu yaparsanız Malatya’ya yapılmış haksızlıkları bir ölçüde gidermiş olursunuz. Bu konuda sizden rica ediyoruz. Hakikaten Malatya Elazığ’la karşılaştırıldığında, çevre illerle kıyaslandığında çok az yatırım almış. Biz fazla bir şey istemiyoruz Sayın Bakanım, hakkımızı istiyoruz. Ben Malatya’nın önümüzdeki yıllarda haklarının yenilmemesi için sizin de -bir komşu olarak- üzerinize düşeni yapacağınıza inanıyorum.”