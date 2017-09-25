Süper Lig’de Kardemir Karabükspor karşısındaki 4-2’lik galibiyetle nefes alan Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktör arayışı sürüyor.

Ertuğrul Sağlam’ın istifasının ardından Bursaspor ve Kardemir Karabükspor ile oynanan lig, İnegölspor ile oynanan kupa maçına ise teknik direktörsüz çıkan sarı kırmızılılar, ligin yedinci haftasında Malatya’da oynanacak olan Atiker Konyaspor karşılaşmasına kadar teknik heyet sorunu çözüme kavuşturmak istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör arayışıyla ilgili olarak, “Takımımız için en doğru isimle anlaşmak için çalışmalarımız sürüyor” açıklamasında bulundu.

Hamza Hamzaoğlu ve Rıza Çalımbay’ı takımın başına getirmek için ikna edemeyen yönetimin, İbrahim Üzülmez ile görüşme yapacağı ileri sürüldü.

TRT Spor’da yayınlanan ‘Spor Bahane’ programına konuk olan İbrahim Üzülmez, Evkur Yeni Malatyaspor iddialarına ilişkin, “Evkur Yeni Malatyaspor ile bir görüşmem olmadı. Sayın başkanla görüşme fırsatım olmadı” diye yanıt verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da İbrahim Üzülmez ve Sergen Yalçın isimleri ön plana çıkarken, teknik heyet sorununun hafta içerisinde çözüme kavuşturulması bekleniyor.

EROL BULUT İDDİASI..

Bu arada, iha’nın haberine göre Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor’un Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Sergen Yalçın, İbrahim Üzülmez, Bülent Korkmaz ve Erol Bulut isimleri üzerinde yoğunlaşan Malatya yönetiminin, bu isimlerden Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Karabük maçı sonrası acilen toplanan sarı-kırmızılı yönetimin belirlenen teknik adam isimlerinden Erol Bulut üzerinde karar kıldığı öğrenilirken, genç teknik adamla bir görüşme yapılacağı da gelen bilgiler arasında. Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor’un 2. Lig’de mücadele ettiği dönemde Teknik Direktör Özcan Kızıltan’ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni teknik direktörün yarına kadar belli olmasının beklendiği ifade edildi.

Yeni Malatya Gazetesi- iha