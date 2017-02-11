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Malatya Haber -

SDT ’39 Basamak’ı Oynadı

SDT ’39 Basamak’ı Oynadı
  • 11.02.2017
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Sivas Devlet Tiyatrosu, ’39 Basamak’ isimli tiyatro oyununu Malatya’da izleyicilerin beğenisine sundu.

Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ile Burak Fındıkçı’nın rol aldığı oyun, Sabancı Kültür Merkezi’nde tiyatroseverler için sahnelendi.

John Buchan’ın yazdığı, Mehmet Ergen’in çevirisiyle Volkan Gündüz’ün yönettiği oyunda, bir adamın soğuk Londra gecesinde tiyatro oyunu izlerken tanıştığı ve gizli ajan olduğunu öğrendiği kadınla yaşadığı macera dolu serüveni konu ediliyor.

Oyuncu Ufuk Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyircinin oyuna oldukça ilgi gösterdiğini ve oyunla ilgili olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

Oyun sonunda seyircilerin kendilerine ilgi göstererek, fotoğraf çektirdiklerini dile getiren Bostancı, “Bu da güzel bir duygu. Malatya’dan önce Sivas’ta sahne aldık. Buradan  sonra Ordu ve Rize’de oyunu seyirciyle buluşturacağız. Oyun bir macera kovalamaca oyunu, bir adamın başından geçenleri anlatıyor.” diye konuştu.

AA

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