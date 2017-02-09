SDT ’39 Basamak’ı Oynayacak

Sivas Devlet Tiyatrosu, “39 Basamak” isimli tiyatro oyununu Malatya’da izleyicilerin beğenisine sunacak.

John Buchan’ın yazdığı, Mehmet Ergen’in çevirisiyle Volkan Gündüz’ün yönettiği oyunda, bir adamın soğuk Londra gecesinde tiyatro oyunu izlerken tanıştığı ve gizli ajan olduğunu öğrendiği kadınla yaşadığı macera dolu serüveni konu ediliyor.

Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ile Burak Fındıkçı’nın rol aldığı oyun, Sabancı Kültür Merkezi’nde 10 Şubat Cuma saat 20.00’de ve 11 Şubat Cumartesi günü 14.00 ile 20.00’de tiyatroseverler için sahnelenecek.

AA