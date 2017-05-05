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Malatya Haber -

“Sebzedeki Fiyat Artışı Geçici”

“Sebzedeki Fiyat Artışı Geçici”
  • 05.05.2017
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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, sebze ve meyvedeki ihracat artışının iç piyasadaki sebze fiyatlarında artışa neden olduğunu, tarla mahsulü ürünlerin tezgahlara inmesiyle fiyatların dengeleneceğini belirtti.

Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda ve sebze fiyatlarında mevsimsel nedenlerden dolayı artış yaşandığını kaydetti.

Sera üretiminin devam ettiğini hatırlatan Özbey, şunları söyledi:

“Tarlada üretim henüz oluşmadı, tarla ürünleri piyasaya çıktığı zaman elbette fiyatlar düşecek. Son dönemlerde sebze ve meyvede ihracat artışları meydana geldiği için ister istemez fiyatlara yansıyor. İnşallah tarla ürünleri yetiştiği zaman fiyatlar kendiliğinden düşecek. Sebze ve meyvedeki ihracat artışı iç piyasadaki sebze fiyatlarında artışa neden oldu. Tarla mahsulü ürünlerin tezgahlara inmesiyle fiyatlar dengelenecek. Tüketicilerimiz de rahatlıkla sebze ve meyve tüketecekler.”

AA

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