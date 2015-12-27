‘Seçileceklere Başarılar’

Malatya Valisi Vasip Şahin, yerel seçimler kapsamında oyunu, Cengiz Topel İlkokulu’nda kullandı.

Vali Şahin, eşi Şeyma Şahin ve torunuyla birlikte Cengiz Topel İlkokuluna gelerek, oyunu kullandı.

2342 nolu sandıkta oyunu kullanan Vali Şahin, “Yerel seçimler, ülkemize ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı sonuçlar çıkacaktır. Bu seçimlerde, yerel yöneticilerimizi seçiyoruz. En isabetlisini ve doğrusunun milletimiz tercih edecektir. O seçilenlerde, en doğruları ve isabetlileri olarak ülkemize ve şehrimize hizmet edeceklerdir. Şimdiden seçilecek olan arkadaşlarımıza başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şahin, Malatya’da güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini belirterek, “Oldukça huzurlu, karşılıklı anlayışa, saygıya ve işbirliğine dayanan, bir takım noktalarda da fedakarlığa dayanan bir propaganda dönemi geçirdik. Ben siyasi partilere, adaylara ve görevlilere; kolluk kuvvetlerimize ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLARA YARDIM EDİLDİ

Oylarını kullanmak için Cengiz Topel İlkokulu’na gelen engelli vatandaşlara, görevliler yardım etti. Vali Vasip Şahin oy kullanmak için Cengiz Topel İlkokulu’na gelen Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Ali Haydar Koyun ve diğer engelli vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Engelli vatandaşlar görevlilerin yardımıyla rahatça oy kullanabildiklerini söylediler.