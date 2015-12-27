Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, referandum için verilecek evet oylarını AKP’ye verilmiş olarak kabul etmeyeceklerini söyledi.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Tunceli’den helikopter ile Pütürge ilçesine gelerek, burada ilçenin ilk 7 katlı iş merkezinin açılışına katıldı. Törene Bakan Yılmaz ile birlikte Vali Ulvi Saran, AKP Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, İhsan Koca ve Mehmet Şahin, Pütürge Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Pütürge Belediye Başkanı Dr. Necdet Ayaydın, AKP il Başkanı Mustafa Şahin ile birlikte davetliler katıldı.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, özel sektörün daima yatırım yapması gerektiğini söyleyerek, “İnanıyorum ki, bu bölgelerde huzur ve güven ortamı devam ettikçe, Türkiye büyüdükçe bu yörelerimizde çok daha önemli özel sektör yatırımları olacak. Doğu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, hiçbir dönemde bu kadar hizmet görmedi. Bir rahmetli Özal köylere elektrik getirdi, yol getirdi. Ondan sonra aklı olan vicdanı olan gözü olan görüyor. Doğuya Güneydoğuya hiçbir fark gözetmeksizin Türkiye’nin her tarafına olduğu gibi buraya da çok önemli çok güzel yatırımlar yapıldı. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, bu bölgelerimize de önemli yatırımlar yapıldı. Sayın Başbakanımıza, hükümetimize bir bakan olarak değil, bu bölgenin bir insanı olarak şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bakan Yılmaz, “Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. . 12 Eylül’de bir anayasa oylaması yapılacak. Biz bu oylamayı çok önemsiyoruz. Bunu bir parti meselesi olarak kesinlikle görmüyoruz. Bazı muhalefet liderleri bunu bilinçli bir şekilde seçim havasına sokuyorlar.

Bu bir seçim değil. Burada partilere oy vermeyeceksiniz. Partilere 10 ay sonra bir seçim olacak, çokta değil o zaman partiler oy verisiniz. 10 ay sonra beğendiğiniz hangi parti varsa gidip oyunuzu vereceksiniz. Bu referandum da Anayasa değişsin mi değişmesin mi, onu soruyoruz. Çok basit sorduğumuz soru bu” şeklinde konuştu.

Referandumda verilecek olan evet oylarını AKP’ye verilmiş oyarak kabul etmeyeceklerini söyleyen bakan Yılmaz, “Bu milletin kendisine verdiği oydur. Bu milletin kendi hakkına ve hukukuna verdiği oydur. Bu milletin kendi geleceğine verdiği oydur. Seçim döneminde isteyen istediği partiye oyunu verebilir. Sandık başına gidilmemesini isteyenleri de tasvip etmiyorum” dedi.

Vali Ulvi Saran’da ilçeye yapılan yatırımdan dolayı teşekkür ederek, bu tür yatırımların örnek alınması gerektiğini vurguladı.

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge ilçesine yapılacak olan 30 yataklı hastanenin temelini yakında atacaklarını söylerken, AKP Malatya milletvekili Mehmet Şahin, Bakan Yılmaz’ın bölge sorunları ile yakından ilgilendiğini ifade etti.

Devlet bakanı Cevdet Yılmaz, yapılan törenden sonra Doğanyol ilçesine geçerek burada ziyaretlerde bulundu ve Malatya’ya geçti.