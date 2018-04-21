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Seçim Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı

Seçim Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı
  • 21.04.2018
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TBMM Genel Kurulu cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin önerge görüşüldü.

Siyasi parti grupları, Hükümet ve şahıslar adına konuşmaların ardından önerge, 386 evet oyuyla kabul edildi.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mükerrer sayıya yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Nisan 2018 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verildiği bildirildi.

Ankara, iha

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