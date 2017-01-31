Seçim Müdürü Ortalığı Karıştırdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun kişisel Facebook sayfasında “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” mesajını paylaştı. Gürsel Dursun, gelen tepkiler üzerine mesajı kaldırdı.

Referandumda oyların emanet edileceği kişilerden biri olan YSK İl Seçim Müdürü Dursun, Mehmet Ali Köroğlu isimli bir vatandaşın mesajını alıntıladı. Dursun’un alıntıladığı mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

“Vallahi evet, billahi evet, tallahi evet. Kılıçdaroğlu’nun başı için, fakir fukaranın aşı için, anaların göz yaşı için, şehitlerin naaşı için”

Gürsel Dursun’un mesajlarını Twitter’da paylaşarak tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, “Malatya’dan bir vatandaş ‘Kılıçdaroğlu’nun başı için’ evet diyeceğini söylüyor. Bu neyin öfkesi, nasıl bir kin, nasıl bir kana susamışlık? Daha acı ve vahim olanı ise; YSK Malatya İl Seçim Müdürü’nün bu paylaşımı sayfasına taşıması nefrete ortak olması.” diye yazdı.

“REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞUM PAYLAŞTI”

Dursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özür diledi ve paylaşımının “reşit olmayan çocuğunun” yaptığını ileri sürdü. İşte Dursun’un o açıklaması:

“Sosyal medyada gündem de olan paylaşımımı haberlerden ben de yeni öğrenmiş bulunmaktayım. Mobil uygulamadan anasayfamdaki bir gonderi reşit olmayan çocuğum tarafından paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımla

herhangi bir ilgim yoktur. 30 yıldır demokratik bir şekilde görevimi yürüttüğümü tüm Siyasi partiler ve Malatya kamuoyu bilir. Bu paylaşımla öncelikle Sayın Genel Başkan başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum.Kamuoyuna saygılarımla bildiririm.”

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